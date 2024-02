Demichelis explicó el error que cometió al sustituir a González Pirez: "Mala mía, lo reconozco"

River desembarcó en Bajo Flores, donde visitó a Deportivo Riestra por la cuarta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga. Allí el Millonario dio claras muestras del gran momento que atraviesa y se despachó, sin mayores inconvenientes, ante el dueño de casa con un contundente 3-0.

Tras el partido Martín Demichelis habló en conferencia de prensa y dejó clara su postura con respecto a la actuación de sus dirigidos en un partido que estuvo marcado por la polémica. Además, el DT reconoció que se equivocó al sacar a Leandro González Pirez cuando promediaba el complemento.

A la hora de dar explicaciones sobre un cambio que no se terminó de entender a simple vista, el técnico de River reveló: "Dejame contarte que hoy desde el banco, y con la mirada en diagonal, estaba 100% convencido de que a González Pirez le habían sacado amarilla. Todo el cuerpo técnico vio lo mismo. Después él me dijo que no tenía tarjeta. Mala mía, lo reconozco. Estaba cuidando a todos lo que tenían amarilla y cuando vi que le habían sacado a Leandro decidí sacarlo. Estaba convencido, ja".

Con respecto a la performance del equipo, Demichelis contó: "Hicimos una muy buena primera parte. En el segundo tiempo no fuimos tan dominantes como en el primero, pero vinimos a ganar y ganamos. Con la valla otra vez en cero, y sobre todo con todos los jugadores en buen estado de salud que es lo más importante, así que nos vamos muy contentos".

"Es bueno arrancar haciendo una buena diferencia en el primer tiempo. Sobre todo también por el calor y porque vamos a volver a jugar de visitante en pocos días en Tucumán. Por eso estuvo bien para meter un recambio con aire fresco, como el caso de Agustín Ruberto y Franco Mastantuono", sentenció el DT de River.

Video: Lucho Castañares (en X)