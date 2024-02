La espina que se sacaron Oldrá y todo Godoy Cruz con el triunfo en Córdoba

Godoy Cruz sigue dando que hablar en este inicio de la Copa de la Liga 2024. El Tomba superó 1-0 a Belgrano en Córdoba y de esta manera logró su cuarto triunfo al hilo en el certamen, quedando así en la primera posición de la Zona B en compañía de Newell's, ambos con puntaje ideal. Más allá del triunfo y la enorme muestra de carácter que dio un equipo que alternó entre titulares y suplentes, Daniel Oldrá logró sacarse una espina de encima, la cual venía generando una gran preocupación en los últimos encuentros.

Es que el Expreso ganó con un tanto de Tomás Badaloni, uno de los centrodelanteros que tiene el plantel. Los 9 del equipo venían atravesando una racha más que complicada (Salomón Rodríguez aún no ha marcado en el campeonato) y llegaban al duelo ante los Piratas con la pólvora mojada. Por lo pronto, esta situación ha comenzado a cambiar con el gol del ex jugador de Tigre, que aprovechó su oportunidad al máximo y no perdonó en la que tuvo.

El tanto de Badaloni no sólo le sacó presión al técnico de Godoy Cruz, sino que también le terminó dando la derecha, ya que semanas atrás el mismo Daniel Oldrá se encargó de elogiarlo y brindarle todo el apoyo tras su llegada al plantel: "A Badaloni da placer verlo entrenar. Nos va a dar una gran mano. Tuvo una mochila muy grande de ser el reemplazante del Morro García. Se está poniendo a punto después de la lesión" dijo el Gato en diálogo con MDZ en aquel momento.

Sumado a ello, Tomás Badaloni también rompió su racha negativa y volvió a gritar un tanto (más que importante) luego de varios partidos. Si bien estuvo cedido a préstamo en el Matador de Victoria durante el 2023, el último gol que marcó el delantero surgido en las inferiores del Expreso fue el 9 de octubre de 2022 en la derrota del Tomba por 3-1 ante Talleres en el Kempes.

El próximo objetivo que tendrá Godoy Cruz será que Salomón Rodríguez vuelva a anotarse en la lista de goleadores, algo que se le ha negado en este inicio de temporada y en gran parte de la campaña anterior (marcó sólo un gol en la semifinal ante Platense). Oportunidades a los delanteros no le van a faltar, ya que la seguidilla de partidos continuará por varias semanas más.