El insólito motivo por el que el VAR habría llamado a Baliño a revisar el penal contra Boca: “Me dijo que…”

Boca y Defensa empataron sin goles en La Bombonera, pero una jugada en la que el árbitro Jorge Baliño determinó un penal a favor del Halcón, se terminó anulando debido a un insólito motivo.

La razón por la cual el VAR llamó al juez fue que el futbolista que cayó en el área del Xeneize tras una supuesta falta de Blondel, le guiñó el ojo a su compañero tirado en el piso.

Mirá el video

"Fue un claro penal. Lo habían confirmado. Pero después me dijo Baliño que lo fueron a revisar porque vieron el guiño que le hice jodiendo a Uvita Fernández. Por eso nos sacaron el penal. Imaginate que no me voy a regalar haciendo un guiño de ojo cuando sé que en la Bombonera hay miles de cámaras captando todo", explicó Soto, que se encontraba mano a mano con Romero tras un pase filtrado.

Baliño habló tras el partido y también aclaró su postura: "Desde mi perspectiva no tuve dudas, era penal. En la cancha me pareció una imprudencia de Blondel sobre el pie de Soto. Después, con las imágenes del VAR, veo que no fue así y que el jugador chocó con su propia pierna”, explicó Baliño sin mencionar el gesto del jugador de Defensa.

Boca, que jugó el primer partido del torneo en su estadio, terminó la cuarta fecha en la sexta posición con 6 unidades, producto de tres empates y una victoria. Por su parte, los de Varela, que ganaron dos duelos, empataron uno y perdieron otro, se encuentran en el quinto lugar con un solo punto más que el Xeneize.