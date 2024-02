La frase exultante de Costas tras la goleada de Racing a San Lorenzo: “Me enloquece el…”

Racing puso segunda en la Copa de la Liga y sumó una nueva victoria que le permite meterse en la pelea por la clasificación, de la mano del entrenador Gustavo Costas y una buena cantidad de refuerzos que llegaron para conformar un plantel muy competitivo.

Este viernes venció a San Lorenzo por 4 a 1 con tres goles de la figura, Adrián Martínez, y se consolida como uno de los candidatos -por obligación- a pelea el campeonato.

"Habíamos empezado con tres o cuatro minutos que no la podíamos agarrar. Después los chicos empezaron a jugar y salió todo lo que planificamos. Hicieron un gran partido y un gran desgaste. Me voy muy contento por los chicos, que van tomando lo que queremos nosotros, la presión, correr todos, tener un equipo corto, tener la pelota. Es muy difícil jugar con esa intensidad los 90 minutos", analizó Costas en conferencia de prensa.

Mirá el video

Sobre cuál fue el cambio con respecto al partido con Estudiantes, expresó: "Cambió todo. Es lógico. Es lo que veníamos hablando. Por ahí me equivoque yo cuando dije que no estaban bien físicamente porque no, físicamente están bien, corren, pero no tienen ritmo de juego. Necesitan jugar y la única manera que consigan ese ritmo es jugando. Y yo los tengo que bancar"

Luego, destacó la virtud del equipo: "Los chicos meten una intensidad terrible. Cuando salimos a jugar el segundo tiempo les dije, tenemos que jugar unos 20 o 25 minutos más a este ritmo porque un 2-0 no es un resultado que te asegura nada".

Finalmente, en medio de la efervescencia en la conferencia de prensa, dejó una exultante frase para definir al plantel, del cual aseguró, se encuentra muy conforme. "Estoy contento con ellos. Antes del partido se los dije, porque los veo muy bien, vienen con muchas ganas de entrenar. Más allá de que estamos armando el equipo, me enloquece el grupo, porque tiene hambre, tiene ganas. El otro día nos acostamos a las tres de la mañana y nos levantamos a las 7 para venir a entrenar y nadie dijo nada ni se quejó. Necesitamos tiempo pero sabemos que tiempo sabemos que no hay en el fútbol", resaltó.