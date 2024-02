Rodolfo de Paoli: "El equipo que armamos ya demostró estar a la altura"

La euforia del hincha leproso por el primer triunfo en Primera División, ante Gimnasia y Esgrima La Plata, no engaña al DT de Independiente Rivadavia. Rodolfo de Paoli sabe que el proceso es lento, que el equipo está en formación y que aún falta mucho por trabajar y mejorar.

De todas maneras, celebró la victoria ante el Lobo platense y analizó cada detalle del arranque de su equipo en el torneo, en un mano a mano con Una de Más, por MDZ Radio.

Además, habló del goleador Alex Arce, de los refuerzos que están al caer y del probable once titular para el próximo partido que será el sábado a las 21.15 ante Huracán de Parque Patricios, en el Bautista Gargantini.

- Rodolfo, pase lo que pase, ya vas a quedar en la historia de Independiente Rivadavia con el primer triunfo en Primera División...

- Si, pero lo importante es haber arrancado rápidamente logrando un triunfo porque es un proceso muy nuevo, con muy poco tiempo de entrenamiento, con mucha gente nueva, con una exigencia muy alta al corto plazo. Sabíamos que estamos armando un gran equipo para en un futuro. El triunfo de Independiente de Avellaneda el otro día nos golpeó fuerte porque fue un partido para el estadio, para el público, para la gente mínimamente para irnos en empate. Pero tuvimos la suerte de reponernos rápidamente y lograr en menos de una semana la primera victoria en Primera División con un equipo tan popular como Independiente Rivadavia.

- Fue muy importante este triunfo para no empezar con dos derrotas consecutivas, más allá de las buenas sensaciones del primer partido…

- Si, las canchas son todas muy difíciles, pero lo lógico es no conseguir resultados a corto plazo e ir construyendo el equipo, por lo que se dio con Independiente y con Gimnasia. Obviamente el resultado te acompaña en el inicio y ya tener 3 puntos sobre 6 es muy auspicioso y ahora jugamos de local con Huracán, seguramente a cancha explotada, a cancha llena, con mucha ilusión, con un humor en la gente en la calle como si hubiésemos logrado un ascenso o hubiésemos ganado un partido internacional. Eso a los jugadores los llena de ilusión. Me quedo con la tranquilidad de un vestuario feliz pero no eufórico, sabiendo que hay que ir por este camino pero que no hemos logrado el techo ni en lo individual, ni en lo colectivo.

- ¿Qué sensaciones te deja el arranque desde lo futbolístico?

- Siempre va a haber cosas para corregir pero nos deja con una gran ilusión, sabiendo que el equipo que armamos ya demostró estar a la altura, más allá de haber ganado y perdido. Y eso no es fácil conseguir en tan poco tiempo.

- ¿Por que creés que lo mejor de la Lepra se ve en los primeros tiempos y en los segundos le está costando un poco más?

- No, me parece que no es que nos está costando, hay que contextualizar. Vos te vas al descanso ganando 2 a 0, en cancha de Gimnasia, llena, donde lo insultaban al técnico desde los 4 costados, hay un lógico patrón de juego donde el que va a tener el predominio o la obligación va a ser Gimnasia. El segundo tiempo terminó 2 a 1 a favor de Gimnasia y podría haber sido 2 a 2 o 2 a 1 para nosotros, me parece que fue muy parejo. Y con respecto al otro partido me parece que Independiente sin hacer nada se encuentra con un gol en un sexto lateral seguido y lo emocional juega mucho. No me parece que juguemos bien el primer tiempo y mal el segundo, me parece que hay que contextualizar qué pasa en el PT para que tengamos la repercusión en el ST, porque en definitiva los partidos duran dos tiempos.

De Paoli repitió el equipo en las dos primeras fechas del torneo.

- ¿La salida de Arce tan temprano en el partido con Gimnasia responde a su situación física, lo querés más descansado para lo que viene?

- Arce no hizo la pretemporada a la par del resto de sus compañeros. En el primer partido con Independiente la idea era que juegue un tiempo y medio y tuvo que jugar todo el partido porque estábamos en desventaja en el marcador. Con Gimnasia, una vez que no pusimos 2 a 0 en ventaja y vimos que esos 15 minutos le costó al equipo como le costó a él, pusimos a Asenjo para darle aire y por suerte salió bien.

- ¿Te preocupa particularmente esas pelotas paradas, con centros cruzados como en el primer gol de Gimnasia, porque ya falló la defensa en un par de jugadas similares?

- Sí, es parte del trabajo, pero yo creo que por cómo se dio la pelota parada es para parar y analizar si está bien que el equipo haya retrocedido. A mi me da la sensación de que no tenemos tantos fallos en pelota parada en contra, entonces, para mi había que defender incluso un poco más lejos del área todavía. Pero bueno, en líneas generales, si hacemos un resumen de las pelotas paradas en los dos partidos, en defensa hemos ganado más de lo que hemos perdido.

- ¿Juan Ignacio Cavallaro y Nehuén Paz ya están en condiciones para los próximos partidos?

- Todavía no, recién llegan y se están poniendo a punto.

- ¿Y Ezequiel Ham, que seguramente se sume en los próximos días?

- Sí, a Ezequiel venimos siguiéndolo y estamos especulando, por los tiempos, con que seguramente se sume para ser parte de los convocados a partir del partido con Rosario Central.

- ¿Tenés ganas de que llegue algún futbolista más, has podido hablar con los dirigentes?

- Sí, yo creo que entre mañana y pasado van a llegar tres futbolistas más: un volante central, un media punta o enganche y un 9.

- ¿Y con eso ya estás conforme?

- Muy conforme. Tenemos variantes.

- En este contexto de irregularidad del fútbol argentino es donde equipos como Independiente Rivadavia, que a priori no es candidato, pueden ilusionarse con pelear. ¿Creés que es así?

- Sí, quedó demostrado con Platense, que llegó a la final de la última Copa de la Liga. Muchos equipos en su primera temporada en Primera terminaron entrando a la Copa Sudamericana. Esa es la dificultad que tiene el fútbol argentino, pero también la ilusión que te da poder competir hasta el último partido y creer que se le puede ganar a cualquiera.

- ¿Pensás repetir el domingo, no? ¿Equipo, esquema?

- Sí, es muy probable que sí.

