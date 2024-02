La llamativa aclaración de Costas luego de que Quintero dijera que “no faltó actitud” con Unión

Luego del inesperado traspié sufrido en el debut de la Copa de la Liga ante Unión de Santa Fe, Racing dio vuelta la página y se impuso sin mayores inconvenientes ante Tigre. De la mano de Agustín Almendra, Roger Martínez y Juan Fernando Quintero, la Academia logró los primeros tres puntos del torneo.

Tras el partido Gustavo Costas se mostró conforme por lo demostrado por su equipo dentro del campo de juego: "Estoy contento porque es un triunfo importante que necesitábamos. El partido que hicieron los chicos fue bárbaro, muy intenso. El otro día no se nos dio, pero hoy lo lograron".

Costas se repuso del traspié en el debut.

"Nos estamos conociendo. Hay chicos que están acá hace cuatro días. No lo quería poner como excusa, pero ahora que ganamos lo puedo decir. Tuvimos 12 o 14 días para conocernos y ponernos bien físicamente y todavía no lo están", añadió el director técnico de Racing, quien afronta su tercer ciclo en el banco de suplentes del club de sus amores.

Con respecto a lo que Costas considera un aspecto fundamental para el correcto funcionamiento de su equipo a lo largo del torneo, reveló: "Lo importante para mí es ponernos al 100% físicamente. Hoy estamos al 70%. Si buscamos ser intensos y uno afloja, lo que trabajamos se nos va".

Para finalizar, y tras la respuesta de Juanfer Quintero post triunfo ante Tigre, el DT se refirió a sus declaraciones tras la caída ante el Tatengue en el debut: "El otro día cuando dije que nos faltó actitud, es porque el problema soy yo. Si a los jugadores les falta algo adentro del campo de juego, es mi culpa. Hoy fuimos un equipo más compacto, atacaron y defendieron todos".

La declaración de Costas tras la derrota

En conferencia de prensa, tras haber perdido en el debut, el DT de Racing lazó: "La derrota nos duele y a mí más. Nos duele porque no la esperábamos. Pero más allá de la derrota, me duele la poca personalidad que tuvimos en el primer tiempo. Porque no la pudimos agarrar, nos tuvieron la pelota. Unión no se tiró para atrás en ningún momento. Nosotros no supimos hacerlo, eso es lo que más me duele. Porque cuando no te salen las cosas tenemos que tener actitud, rebeldía. Si no sale lo que planificamos hay que revertir con otras cosas, con actitud. Y eso es lo que no pasó. Ya nos había pasado contra Lanús".