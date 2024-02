El nuevo refuerzo para Demichelis: "Se me cumplió el sueño, siempre quise jugar en River”

El mediocampista Rodrigo Villagra aseguró antes de salir de Córdoba que se le cumplió el sueño: “Nunca dudé con la propuesta y tenía muchas ganas, hice toda la fuerza y estaba confiado que se iba a dar, y por suerte se me cumplió el sueño, ya que siempre quise jugar en River”.

Además, el mediocampista de 22 años, flamante refuerzo del conjunto de Núñez, agregó que habló con el entrenador Martín Demichelis. "Me dijo que me esperaba y si me necesitan estoy para jugar. Ahora a ultimar los detalles para viajar y poder cumplir el sueño que tuve todos los días desde que supe que iba a jugar en River”, contó.

Mirá el video

"Toda mi familia es hincha de River y yo desde chico lo soy. Hablé con mi hermano todos estos días (Kity Villagra, campeón en River en 2008) y me dijo que esto es otro mundo así que estoy muy feliz”, confesó el ahora exjugador Talleres de Córdoba a TyC Sports en el aeropuerto.

Villagra llegará a Buenos Aires para hacerse la revisión esta misma tarde y luego firmará el contrato que le va a dar chances para estar mañana en el predio de Ezeiza junto a Agustín Sant'Anna, el primero de los refuerzos.

River va a comprar el pase del futbolista y solamente resta saber si en parte de pago ingresan porcentajes de los derechos económicos de Federico Girotti y Alex Vigo en una operación que ronda los 9 millones de dólares.

Villagra, que en 2021 llegó a Talleres desde Rosario Central a cambio de 1,3 millones de dólares, viene de una gran temporada con 43 presencias, todas de titular completando los partidos en 37 ocasiones, y en su carrera ya lleva más de 150 encuentros.

Fuente: Telam