Qué dijo el dueño del Inter Miami sobre la supuesta llegada de Neymar al equipo de Messi: "Si estuviera disponible..."

Desde la llegada de Lionel Messi, el Inter Miami resurgió. El equipo de Florida ganó la Leagues Cup en 2023, y esta temporada se consagró campeón de la Supporters Cup con récord de puntos (74), en una campaña donde Messi terminó siendo el MVP del torneo. Pero el paso por los playoffs fue efímero. Por ello, las Garzas buscarán mejorar el plantel de cara a la temporada 2025, cuando disputarán el Mundial de Clubes -quedaron emparejados en el Grupo A junto a Palmeiras, Al Ahly y Porto- y se especuló con que uno de los principales objetivos del mercado de pases del equipo de Javier Mascherano sería Neymar.

El astro brasileño, quién regresó a las canchas tras una rotura de ligamentos cruzados, se encuentra actualmente en el Al Hilal de Arabia Saudita, donde tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025. Jorge Más, propietario del Inter Miami, habló con el medio GivemeSport y dejó en claro cuál es la posibilidad de que la MSN se vuelva a juntar en el elenco estadounidense: “La palabra clave es si él estuviera disponible. Ahora es un jugador de Al-Hilal".

Luego añadió: "No está disponible para nosotros. Siempre he dicho que aspiramos a traer grandes jugadores a nuestro equipo. Tenemos muchas limitaciones y restricciones en la plantilla, pero tenemos un presupuesto ilimitado. Somos aspiracionales. Si alguna vez existe la oportunidad de traer a un jugador del calibre de Neymar, no dudaremos. No depende solo de mí. Depende del jugador y de la liga. Pero sí, aspiramos a construir una gran plantilla aquí”.

Neymar y un futuro incierto en Arabia Saudita (Foto: Archivo)

Sin embargo, el Inter Miami no es el único club que está en busca de los servicios de Neymar pues el Santos de Brasil, quién logró el tan ansiado ascenso al Brasileirao, también sueña con el regreso del crack de la Verdeamarelha para poder pelear el campeonato brasileño. El gran problema para ambos equipos es que, desde el elenco árabe se pagaron cerca de 90 millones de euros al PSG por la llegada del brasileño y no lo van a dejar ir por nada a cambio.

“Esto es algo que el entrenador Jorge Jesús debe definir. El necesita decidir cuando esté de vuelta en forma. Ahora estamos en medio de la temporada. Lo estamos haciendo bien. Tenemos mucha confianza con la plantilla que tenemos en este momento”, sentenció Esteve Calzada, dirigente del Al Hilal.