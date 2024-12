El zarpado apodo de Lucas Blondel a Morena Beltrán en un posteo de sus vacaciones en Miami

Lucas Blondel ha sido una de las bajas más sensibles de Boca Juniors a lo largo del 2024. Justo cuando estaba en su mejor momento futbolístico, sufrió a fines de marzo una delicada lesión ligamentaria que lo marginó de las canchas por el resto del año. Recién en las últimas semanas de noviembre logró reincorporarse a los entrenamientos, por lo que ya podrá volver a jugar en 2025, lo que lo convertiría en una suerte de "refuerzo".

A la espera de que el club retome la actividad el próximo 3 de enero, fecha estipulada para el comienzo de la pretemporada, aprovechó para tomarse una vacaciones en Miami. Allí viajó con Morena Beltrán, su pareja desde 2023. A razón de pasar las fiestas en la ciudad del sur de Florida, el futbolista subió una peculiar historia a su cuenta de Instagram durante la Noche Buena.

La foto de Morena Beltrán que Blondel posteó en sus historias de Instagram. (Foto: @lucas_blondel42)

La misma consiste en una foto de la periodista posando para la ocasión con un mensaje en la esquina inferior derecha. Allí se lee claro un "Feli navida papi!", lo que normalmente no llamaría demasiado la atención. Lo llamativo fue el zarpado remate, escrito debajo en letra más chica, casi imperceptible a simple vista: "Chupa pij...".

La zarpada dedicatoria de Blondel a Morena Beltrán en su historia.

Este particular "apodo" que le dedicó Blondel no pasó desapercibido, ni mucho menos, por los usuarios de las distintas plataformas y generó un gran revuelo en redes sociales y medios de comunicación. Además de comentarios y chistes de todo tipo, se esgrimieron varias especulaciones y teorías respecto de por qué había escrito eso y si se trataba de una broma, un error o incluso un insulto.

Sin embargo, Morena Beltrán no solamente no se mostró enojada, escandalizada ni molesta por ese comentario, sino que reposteó la historia en su propia cuenta. "Te amo, curiiiito", escribió como única respuesta. Por lo tanto, quedó en claro que no hubo ofensa por parte del defensor de Boca y todo pareciera indicar que no se trata de otra cosa que un código interno entre ambos propio de su relación.