El importante lugar que el DT de España le dio a la Finalissima pendiente ante Argentina: "Disputar ese partido nos hace..."

Luis de la Fuente, entrenador de la selección de España, expresó su interés en enfrentar a la Selección argentina en la próxima edición de la Finalissima. Este torneo reúne a los campeones continentales de Europa y América, en este caso, España por la Eurocopa 2024 y Argentina por la Copa América del mismo año.

Aunque todavía no hay una fecha oficial, el DT dejó clara su expectativa: "Con Argentina tenemos pendiente disputar la llamada Finalissima que enfrenta a los campeones de la Eurocopa y de la Copa América, pero aún no hay fecha. Disputar ese partido también nos hace una especial ilusión", afirmó en una entrevista con el Diario AS.

De la Fuente destacó el nivel de las selecciones sudamericanas, señalando a Brasil, Colombia y Argentina como las más fuertes fuera de Europa. "Abrir el abanico nos muestra que hay grandes equipos en todos lados. Brasil y Argentina siempre son referencias", comentó. Estas palabras reflejan el respeto que la Roja tiene por el fútbol de la región y el desafío que implicaría enfrentar a la Albiceleste, actual número uno del ranking FIFA.

Luis De la Fuente, entrenador de España, sobre las selecciones más importantes del Mundo y la expectativa de al Finalissima ante Argentina.



Sin embargo, eso no fue lo único que expresó, ya que sostuvo que la Roja es una de las mejores selecciones de la actualidad. "No sé si los mejores, pero España es una de las mejores. Desde luego, lo que hemos demostrado durante la reciente Eurocopa es que somos un equipo que compite, que juega un fútbol muy moderno y que tiene espíritu de victoria y ganador", concluyó.

El equipo español viene de coronarse campeón de la Eurocopa tras vencer a Inglaterra por 2-1, un logro que le devolvió protagonismo internacional tras años sin títulos importantes. De la Fuente valoró el crecimiento de su equipo y destacó su estilo de juego moderno y competitivo. Según el DT, España ha demostrado estar a la altura de los mejores y este partido sería una oportunidad para confirmarlo en otro contexto.

Por su parte, la Selección argentina cerró el 2024 con otro año exitoso. Campeón de la Copa América al derrotar a Colombia por 1-0, el equipo de Lionel Scaloni se consolidó como una de las selecciones más encumbradas del mundo. Y la posibilidad de enfrentarse a España en la Finalissima se presenta como un nuevo desafío para un plantel acostumbrado a competir al máximo nivel en los últimos años. ¿Cuándo y dónde se jugará la final?