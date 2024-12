Kevin Lomónaco reveló su deseo de cara al futuro: “Si se llega a dar, sería un sueño”

Kevin Lomónaco es uno de los grandes protagonistas de este mercado de pases en el fútbol argentino. El defensor de Independiente de 22 años, uno de los puntos altos del Rojo de Julio Vaccari, tiene el interés de Boca y River, pero en Avellaneda invirtieron en su pase y se lo “aseguraron” hasta 2027.

Lomónaco llegó al Rojo a préstamo proveniente del Bragantino de Brasil y su nivel hizo que la dirigencia encabezada por el presidente Néstor Grindetti se decidiera a comprar el 75% de su pase por 3 millones de dólares. Por ello, justamente, el defensor se mostró agradecido.

KEVIN LOMÓNACO ES DEL ROJO



El Club hizo uso de la opción de compra y el defensor firmará con #Independiente hasta diciembre de 2027.



¡Vamos por todo, Cumbia! #TodoRojo pic.twitter.com/IWAT3A3z5p — C. A. Independiente (@Independiente) December 23, 2024

“Por suerte se terminó todo y me compró Independiente. No es fácil la situación del club y sé que los dirigentes hicieron un esfuerzo grande. Confiaron en mí desde un principio. Venía de estar parado mucho tiempo y este presente me pone muy contento”, declaró en Radio la Red, recordando la época en la que estuvo sancionado en Brasil a causa de las apuestas.

Por otro lado, habló de su futuro, muy promisorio por su nivel y edad, y les respondió a quienes piden para él un lugar en la Selección argentina: “Que se hable de eso la verdad que me pone muy feliz. Hoy trato de disfrutar todo en Independiente, darlo todo ahí. Y llegado el momento, si se llega a dar, sería un sueño. Tengo que dar el máximo en el club”.

Lomónaco ha sido uno de los mejores jugadores de la Liga Profesional y hasta llegó a liderar una estadística entre todos los defensores del mundo: fue el que más duelos ganó (85%). Y el exPlatense le adjudicó a su entrenador parte de la responsabilidad. “Desde que llegué a Independiente mejoré mucho lo defensivo por pedido de Julio (Vaccari). Mejoré en los duelos y el juego aéreo”, dijo.