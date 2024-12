Quién es Leo Fernández, el “músico” que la rompe en Peñarol y podría llegar a River

River empezará su pretemporada de cara al 2025 el 3 de enero en Ezeiza y al día siguiente viajará a San Martín de los Andes, para una puesta a punto en el sur, alojados en el Chapelco Golf & Resort. La idea tanto del presidente Jorge Brito como del entrenador Marcelo Gallardo es que en ese plantel esté una de las figuras del fútbol sudamericano, que la rompió en Peñarol y fue el jugador con más goles + asistencias de la última Copa Libertadores: Leo Fernández, un volante uruguayo de 26 años que canta como Abel Pintos y fue bautizado el “hijo pródigo” del Toluca.

Leonardo Fernández nació en Montevideo, Uruguay, el 8 de noviembre de 1998. Empezó a jugar al baby fútbol en el Club Social y Deportivo Nuevo Amanecer y un amigo suyo le consiguió una prueba en el Club Atlético Fénix, donde hizo las divisiones juveniles. A los 16 años, le llegó la oportunidad de su debut profesional. ¿El rival? Justamente Peñarol, el mismo que hoy vela por su continuidad. Su nivel fue en ascenso y para 2018 Leo Fernández se convirtió en una pieza clave de un Fénix que peleó por no descender. El volante aportó 11 goles y 12 asistencias ese año (y fue reconocido como el Mejor Talento Sub-21) y, en 2019, 12 + 4 en 15 partidos; y fue el goleador del Torneo Apertura.

El golazo de Fernández en Fluminense

A Fernández lo compró el Tigres de México, pero enseguida lo cedió a la Universidad de Chile, donde no pudo lucirse al máximo. Llegó otro préstamo, al Toluca, y allí explotó. Jugó solo 14 partidos hasta la cancelación del torneo por la pandemia de Covid-19, pero anotó 8 goles, dio 3 asistencias y se ganó al público mexicano, que lo extrañó ni bien terminó su cesión. Tanto, que un año después de que Fernández volviera a Tigres, el Toluca decidió comprar su pase y anunció su llegada con entusiasmo. “Regresa el hijo pródigo”, escribió la cuenta del club. “Estoy muy ilusionado igual que todos ustedes. No me salen muchas palabras ahora, solo que agradecer todo esto, que para mí no es normal”, dijo el jugador, desbordado por el cariño recibido.

La forma en que el Toluca anunció su llegada no fue una más. Fue con un video del jugador cantando Ya Estuve Aquí, de Abel Pintos y el apodo de “hijo pródigo”. Días después, Fernández llegó a un estadio en el que lo recibieron miles de hinchas y otra vez apelaron a su faceta musical, que poco antes había sido viralizada. El volante caminó por los pasillos del estadio tocando la guitarra y cantando Motivos, también de Abel Pintos, antes de reecontrarse con el público de Toluca. “Toco la guitarra, los timbales y la tumbadora. Pero de atrevido”, dijo alguna vez con humildad. Pero es tan talentoso con la música como con el fútbol. Dentro de la cancha, tampoco falló: en su segunda etapa en el club aportó 17 goles y 15 asistencias.

Así fue el regreso de Fernández al Toluca

Después siguió su carrera en Fluminense y, aunque no tuvo tanto rodaje como hubiera deseado, se dio el gusto de anotar un verdadero golazo de tiro libre ante Cruzeiro (el único que convirtió) y de ser campeón de la Copa Libertadores 2023. En enero de este año llegó a préstamo a Peñarol, con Toluca aún como dueño de su pase, y se transformó en la figura del equipo. A base de pase, media distancia, pelota parada y criterio con el pie izquierdo, Leo Fernández llegó a ser el jugador con más goles + asistencias (9) de la Copa Libertadores en la que Peñarol llegó a las semifinales. Además, fue campeón del Torneo Apertura y el Clausura y el Campeonato Uruguayo, del que fue goleador con 16 tantos.

Su faceta musical

Hoy, Leo Fernández es uno de los apuntados por Gallardo y por quien River está dispuesto a invertir alrededor de 7 millones de dólares. Pero el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, que lo vio aportar 22 goles y 17 asistencias este año, insiste en que seguirá en el fútbol uruguayo. La última palabra la tiene el Toluca de México, todavía dueño de su pase, quien no lo tendría en consideración y por eso no verían con malos ojos su salida. Algo inconcebible para los que miran fútbol charrúa, como Álvaro “Chino” Recoba, que lo arropó con elogios: “Jugadores que le pegaran como él conocí a uno, y lo digo con respeto, hasta mejor que él. Era Sinisa Mihajlovic. Ese estilo de golpe, con esa fuerza, velocidad y precisión, son pocos los que lo tienen. Es difícil de encontrar. Hace un tiempo dije que se veían pocos goles de tiro libre. Leo cambió la regla. Yo le pegaba a la barrera y a veces se iba alta. Leo le pega de una forma que, si pasa la barrera, un 90% de veces es gol”, declaró el Chino, ídolo de Nacional y uno de los que más sufrió la zurda de Fernández.