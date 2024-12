El Papu Gómez liquidó a la dirigencia del Sevilla tras su doping: "Me dejaron..."

Alejandro "Papu" Gómez sigue con la puesta a punto en el municipio italiano de Renate y se prepara para volver a las canchas en 2025. Tras dos años sin jugar al fútbol debido a una larga suspensión por doping, en vísperas del Mundial de Qatar 2022 donde las autoridades lo calificaron como “negligencia grave” tras consumir terbutalina, el ex Atalanta habló en diálogo con Relevo y contó detalles inéditos de todo lo que tuvo que atravesar.

“Fue horrible. Creo que es de lo peor que le puede pasar a un deportista, salvo una lesión importante: un caso de doping. En mi caso, imagínate, viviendo el mejor momento de mi carrera, por estar en una final de un Mundial, abro el correo de mail y veo CELAD. Veo el email ahí: Alejandro Gómez, CELAD, antidoping, positivo, terbutalina. Digo, ¿qué es esto? No entendía nada”, sentenció el Papu.

El Papu habló sobre lo que atravesó estos dos años. (Foto: Archivo)

Luego, el campeón del mundo en Qatar 2022 mencionó lo que se le pasó por la cabeza mientras levantaba el trofeo que todo jugador sueña conseguir: "Una vez terminó el partido tenía la sensación de felicidad por haber conseguido el título y, por el otro lado, el vacío de esa incertidumbre de no saber qué va a pasar con mi futuro. No sabía si me iban a suspender en el momento o después de una semana. Un campeón del mundo que iba a salir en las noticias: la gente piensa cualquier cosa con este tema del doping, piensa que uno se droga y al final no tiene nada que ver. Cualquier sustancia por mínima que sea...”.

Por otra parte, Gómez apuntó contra el presidente y toda la dirigencia del Sevilla, equipo en donde militaba mientras disputó el Mundial de Qatar, debido a que nunca recibió el apoyo por parte de ellos luego de todo lo que sucedió: “No lo sé, me deja ciertas dudas. A ver, esto lo sabía Monchi, esto lo sabía el presidente, José María del Nido junior. Yo sé que los abogados míos quisieron hablar con los abogados del club y me cerraron las puertas en ese momento. Ellos me comunicaron que ellos no se hacían cargo de nada, que me dejaban completamente solo en esta situación”.

A diferencia de la dirigencia del cuadro de Andalucía, Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, siempre estuvo en contacto con el Papu y le hizo sonar varias veces el teléfono: “Scaloni me llamaba cada dos o tres meses, me escribía preguntando cómo iba todo, si había novedades. Siempre se mostró muy cercano a mí, siempre se preocupó por todo. A ver, no me podía ayudar mucho, pero siempre se mostró muy solidario y es una de las personas que siempre estuvo muy pendiente de todo”.