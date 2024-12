Se reveló el grado de la lesión de Dibu Martínez: cuánto tiempo podría estar sin jugar

Fue un domingo para el sufrimiento, tanto para Aston Villa como para Dibu Martínez en la visita a Stamford Bridge. El gran arquero argentino no sólo padeció el golazo de Enzo Fernández, sino que tuvo que pedir el cambio por una molestia en la mano y la espalda en el inicio del segundo tiempo.

El cuerpo médico de Aston Villa confirmó que Dibu Martínez tiene una pequeña fractura en el dedo chiquito de la mano izquierda, producto de un pisotón de Jackson durante la derrota de los villanos ante Chelsea. Aunque la lesión no es grave, será evaluado para determinar cuándo podrá volver a jugar.

De acuerdo con el periodista Gastón Edul, quien sigue de cerca la actualidad de los jugadores de la Selección argentina, el marplatense podría regresar pronto a las canchas, ya que la lesión ósea es menor y no compromete sus condiciones físicas a largo plazo. No obstante, el cuerpo técnico del Aston Villa optará por no apurar los tiempos y priorizar su recuperación completa.

Dibu Martínez tiene una fractura chica en uno de los dedos de su mano. Hay lesión ósea.

Podría atajar en el corto plazo.

— Gastón Edul (@gastonedul) December 2, 2024

El arquero venía teniendo una temporada destacada en la Premier League, consolidándose como una de las figuras clave del equipo de Birmingham. Sin embargo, la desafortunada jugada que desencadenó su lesión también incluyó un error en la salida con los pies: le regaló la pelota al senegalés Nicolas Jackson. El delantero se apresuró para definir ante un arco libre, Dibu logró reponerse para evitar el remate y un pisotón terminó por provocarle la quebradura.

El momento en el que Dibu pidió el cambio

Para la Selección Argentina, la lesión de Martínez no representa una preocupación inmediata, ya que el equipo dirigido por Lionel Scaloni no tiene compromisos oficiales hasta el 19 de marzo de 2025 (frente a Uruguay en Montevide). Este margen de tiempo permitirá al arquero recuperarse completamente y retomar el ritmo competitivo en la Premier League de cara a la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas que comanda la Scaloneta.