Guardiola y una frase que genera preocupación en el City, tras perder el clásico con el United: "No encuentro solución..."

Pep Guardiola vive el peor momento de su carrera como entrenador. El español, que estuvo en el ojo de la tormenta a raíz de ciertas acciones tanto dentro como fuera del campo de juego en las últimas semanas, atraviesa una racha nefasta al mando del Manchester City (de los últimos 11 partidos cayó en 8) tras perder el clásico ante el Manchester United por 2-1 el pasado domingo en el Etihad Stadium. La derrota ante los Diablos Rojos fue la gota que derramó el vaso para el exentrenador del Barcelona, ya que ganaba de local ante su rival de toda la vida y en los últimos tres minutos le dieron vuelta el partido de forma insólita.

En conferencia de prensa, Guardiola fue muy autocrítico y explicó que no le encuentra solución a la situación que atraviesa el cuadro ciudadano: "Soy el jefe, soy el entrenador. Yo tengo que encontrar una solución y soy el que no la encuentra. No soy lo suficientemente bueno, es algo tan simple como eso. No lo estoy haciendo bien. Esa es la verdad. Pero bueno, es fútbol y hay que seguir adelante", sentenció.

Guardiola fue muy autocrítico tras la derrota ante el United

Lo llamativo de esta mala racha son los errores infantiles que cometen los Ciudadanos. A diferencia de la temporada pasada, al City le cuesta generar situaciones de gol, pero lo peor es la parte defensiva. Le llegan poco y le marcan mucho. Además, situaciones difíciles de entender, como las que ocurrieron en los dos goles del Manchester United. El primero, un doble error de Matheus Nunes (la tiró mal hacia atrás y luego cometió un penal inocente) y el segundo, un envío largo de Lisando Martínez, sin oposición y a espaldas de un dubitativo Ruben Dias que perdió la marca de Diallo y convirtió el 2-1 final.

La temporada no llegó a la mitad, pero con esta proyección actual parece difícil ver al Manchester City peleando en los tres frentes que le quedan: Premier League, Champions y FA Cup. En el torneo local se encuentra 5°, en zona de Europa League y a nueve puntos del Liverpool. En el máximo certamen europeo, con el nuevo formato, se ubica en el puesto 22 en donde clasifican los primeros 8 directo a octavos y del 9° al 24° juegan entre sí para definir a los otros ocho. Restan dos jornadas para el final de esta primera fase (juega ante el PSG y Brujas). Por último, en la Copa de Inglaterra recién jugará en enero por la tercera ronda ante el Salford.

Por otra parte, los Ciudadanos padecen de una crisis institucional, en relación a la causa judicial por los 130 cargos en su contra en los que se investiga si se violó el fair play financiero.