El sincericidio de Pep Guardiola tras perder el clásico de Manchester: "No estoy siendo..."

Manchester City cayó por 2-1 ante su clásico rival, el Manchester United, en un final dramático que dejó al Etihad Stadium en silencio. Los Citizens, que comenzaron ganando, sufrieron dos goles en los últimos minutos que sentenciaron el partido. Con esta derrota, el equipo dirigido por Pep Guardiola profundiza su crisis, acumulando solo una victoria en los últimos 11 encuentros.

Tras el partido, Pep Guardiola enfrentó a la prensa con un mensaje claro y autocrítico. “Esto no se trata de lo que pasó hoy, ya viene sucediendo varias veces. No tengo defensa: soy el jefe, soy el entrenador, soy yo el que tiene que buscar una solución a todo esto y no la estoy encontrando”, afirmó.

El técnico español no dudó en señalar sus propias falencias: “No soy lo suficientemente bueno. Es tan simple como eso. No lo estoy haciendo bien y esa es la verdad. Si fuera siempre el mismo problema, se arregla, pero no es así. Esto es fútbol y hay que seguir mirando hacia adelante”.

El contexto de una mala racha

El City acumula resultados preocupantes en las últimas semanas, con solo un triunfo en sus últimos 11 partidos en todas las competencias:

Tottenham 1-2 Manchester City

Manchester City 1-2 Bournemouth

Sporting Lisboa 4-1 Manchester City

Brighton 2-1 Manchester City

Tottenham 4-0 Manchester City

Feyenoord 3-3 Manchester City

Manchester City 0-2 Liverpool

Manchester City 3-0 Nottingham Forest

Crystal Palace 2-2 Manchester City

Juventus 2-0 Manchester City

Manchester City 1-2 Manchester United

Próximo desafío: el Aston Villa del Dibu

La situación no será sencilla para los de Guardiola. En la próxima jornada de la Premier League, deberán visitar al Aston Villa de Emiliano “Dibu” Martínez, que está a solo dos puntos de distancia (27 vs. 25). Un nuevo traspié podría complicar aún más el panorama del City en la lucha por las posiciones de vanguardia.

