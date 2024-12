El tremendo elogio de un histórico de la Premier League a Dibu Martínez por su atajada: "No puedo pensar en..."

Este sábado, en el marco de la 16° fecha de la Premier League, Aston Villa cayó 2-1 en su visita al Nottingham Forest. Pese a la derrota de su equipo, Emiliano Martínez se volvió tendencia luego de una tremenda atajada a Nicolás Domínguez, el mediocampista con pasado en Vélez.

El reloj marcaba 59 minutos de juego y el marcador estaba igualado sin gooles. Un córner desde la derecha del dueño de casa cayó en la cabeza del argentino, quien se encontraba dentro del área chica. Con una reacción increíble, Dibu cacheteó la pelota que se estaba metiendo en su arco y protagonizó una enorme atajada.

La atajada de Dibu Mártines

No solamente el clip se viralizó en las redes sociales, si no que provocó los elogios del mundo del fútbol a la figura del arquero de la Selección argentina. Uno de los que no dudó en referirse a la maniobra ejercida por Dibu Martínez en el estadio The City Ground fue Jamie Redknapp.

El exfutbolista, nacido en el AFC Bournemouth y quien jugó durante más de una década con la camiseta de Liverpool, no dudó en elegir la del marplatense como una de las mejores atajadas de la historia del torneo local: “No puedo pensar en una mejor parada de la Premier League en mi vida".

Posteriormente, en su charla ante los micrófonos de Sky Sports, sobre Dibu Martínez, añadió: “Podemos remontarnos, todos hablamos de la de Gordan Banks con Pelé. Pero su tiempo de reacción y cómo lo hace... de alguna manera, no sólo lo salva, sino que lo recupera”. Finalmente, sentenció: "Es una parada de primera clase. No verás una parada mejor”.