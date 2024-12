Nicolás Varrone habló sobre la posibilidad de correr en la Fórmula 2: "Las puertas están..."

No solo tiene ansiosos a los fierreros argentinos lo que sucederá con Franco Colapinto en 2025, sino también lo que pasará con Nicolás Varrone en 2026. Varrone es un piloto argentino de 24 años que sueña con llegar a la Fórmula 1 en dos temporadas y tiene razones para hacerlo. Por lo pronto, hizo el segundo mejor tiempo de los ensayos de Fórmula 2.

Este viernes, el piloto argentino fue parte de las prácticas de Fórmula 2 en Abu Dabi y registró una marca excelente que agranda su ilusión. El bonaerense hizo un tiempo de 1m37s423 con su AIX Racing y fue superado solamente por el español Pepe Martín, que culminó apenas 0.072 por delante. Varrone corrió en el monoplaza del paraguayo Yoshua Duerksen, que viene ganar el circuito de Yas Marina el domingo pasado, y superó los tiempos del propio Duerksen, además de los del brasileño Gabriel Bortoleto y el australiano Jack Doohan, cuyas marcas fueron de 1:40.372 y 1:40.407, respectivamente.

Varrone y su sueño de correr en la Fórmula 2

En diálogo con ESPN, el argentino habló sobre actuación en las pruebas de la segunda categoría del Gran Circo y sentenció: “Estaba con muchos nervios y dudas sobre cómo sería todo. Por la mañana fue todo aprendizaje: tenía que adaptarme al auto, empezar con el neumático medio para dar vueltas, aprender y agarrarle el 'feeling'. Ya por la tarde pusimos el neumático nuevo y ahí aparecí. Las curvas rápidas son las más pesadas. Son bastante heavy y cuando ponés la goma nueva, se nota bastante. Me costó un poco relajarme al principio, pero conforme pasaba el día, fui entendiendo el auto. Ya al final, estaba muerto, pero muy contento".

Luego añadió: "El F2 es muy difícil. No tiene dirección asistida y es muy físico. Por suerte, el cuello no me cansó tanto, pero sí sentí la exigencia en los hombros y los antebrazos. Además, entre los días previos sin dormir, el cambio de horario de Malasia a Barcelona y ahora a Abu Dhabi, tenía un quilombo en la cabeza terrible", destacó.

Por último, Varrone se refirió a la posibilidad de correr en la Fórmula 2 a partir de la temporada 2025: "Tuve que dejar la categoría de fórmula por cuestiones presupuestarias. Esto causó mucho revuelo en el paddock. Hay posibilidades (de llegar a la F2), pero como te digo: hay que conseguir el presupuesto. Estamos trabajando en eso. Las sensaciones que dejamos fueron muy buenas, que es lo importante. Ahora hay que trabajar fuera del auto, empujar para confirmarlo y hacer lo posible, pero claro, las puertas están abiertas", cerró el bonaerense de 24 años.