La fuerte confesión de Pinola sobre el despido de Demichelis de River: “No paré de llorar porque…”

Poco más de cuatro meses pasaron desde que hubo con cambio de rumbo en River. A finales del mes de julio se conoció la salida de Martín Demichelis y, días más tarde, los hinchas enloquecieron al conocer el retorno de Marcelo Gallardo, el DT más ganador en la historia del club.

En las últimas horas, y por primera vez desde que le tocó emigrar de Núñez, quien rompió el silencio fue Javier Pinola. El exdefensor, campeón de la Copa Libertadores 2018 con la camiseta del Millonario, fue ayudante de campo de Micho y se refirió a cómo vivió aquella situación.

Javier Pinola pasó de ser jugador a integrar el cuerpo técnico de Martín Demichelis.

En su charla con el periodista Lea Vaquila, sorprendió con su revelación: “Se dio todo muy rápido, muy sorpresivo. No paré de llorar cuando se comunicó la decisión porque me estaba yendo del lugar que soñé toda mi vida, en el que logré muchas cosas importantes. La carrera es así, uno lo tiene que aceptar. Fueron momentos durísimos, pero me voy contento de que me brindé al máximo, traté de dar lo mejor”.

Pinola, ahora ayudante de campo de Miroslav Klose en el Núremberg de Alemania, contó cómo se enteró de su salida de River: "Nos lo comunicó Demichelis a todos el día anterior al partido con Sarmiento. La noche anterior le habían dicho para juntarse a charlar el sábado a la mañana, y ahí Martín la vio medio mal, nos comunicó que se iba a juntar y antes del entrenamiento nos lo comunicó y pasó lo que pasó”.

Para finalizar, sobre la actitud de los futbolistas, sentenció: “A los jugadores no hay nada para reprocharles porque se brindaron al máximo hasta el último día. Fue un día muy triste, Martín lo comunicó después del entrenamiento. Fue durísimo, fuimos a concentrar y estábamos mal. Sinceramente estábamos mal, pero tratamos de compartir y tener la mejor energía hasta el último día porque los jugadores se merecían que estemos lo más arriba posible para que ellos pudieran tener un partido tranquilo”.