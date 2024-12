El palazo del representante de Marco Pellegrino a Vaccari por "maltrato": "No corresponde..."

Marco Pellegrino tiene los días contados en Independiente. De cara al último partido del año, este sábado ante Boca en la Bombonera por la fecha 27 de la Liga Profesional, volvió a no ser convocado. Por lo tanto, no volverá a vestir la camiseta del club, puesto que ya se sabe que no será tenido en cuenta para la próxima temporada, por lo que deberá volver al Milan y ahí definir su futuro.

El joven defensor de 22 años llegó en agosto a préstamo desde el conjunto Rossonero, pero apenas jugó unos 7 partidos. Si bien llegó a pedido expreso de Julio Vaccari, terminó quedando muy relegado en su consideración, especialmente después del escándalo del yate-gate en octubre. En ese sentido, su representante, Diego Maggiolo, salió este viernes con los botines de punta a expresar su disconformidad con esta situación.

La queja del representante de Marco Pellegrino

"Nosotros no vinimos a estar atrás de Joaquín Laso, imaginate que estábamos atrás de Fikayo Tomori, de la Selección de Inglaterra... Ir a jugar atrás de Laso no era la opción. Nosotros venimos del Milan a jugar acá en Independiente. ¿Te pensás que venimos a ganar un puesto?", se quejó el mánager esta tarde en diálogo con TyC Sports.

"Hay varios en Independiente que no dan el peso, pero como rinden siguen jugando. Y en el barco habían ocho jugadores, y automáticamente que pasa lo del barco, Laso arregla su situación", expresó en referencia al escándalo del yate en el que se vio involucrado su representado. "Si en el barco hay ocho personas, tienen que estar sancionadas las ocho. La gente todavía no sabe el problema que hubo en el barco", agregó.

Por último, apuntó contra los manejos del DT: "El maltrato de Vaccari a Pellegrino no corresponde para un pibe de 22 años. No vamos a rescindir, pero estamos en disconformidad con el cuerpo técnico. Cuando Vaccari dice que habla con los jugadores... Solamente habló una vez, hace cuatro o cinco días, con Marco. Dice que las cosas son puertas adentro y nunca habló con él, nunca le dio una explicación", sentenció Maggiolo.