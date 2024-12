Milito, durísimo con Blanco por el video filtrado con Marín: “Es una operación para…”

Las elecciones que se avecinan en Racing sin duda son las más calientes de la última década. El oficialismo presentará una fórmula con Víctor Blanco, actual presidente, como vice de Christian Devia, y, del otro lado, Diego Milito encabezará la oposición. La relación entre las partes está más tensa que nunca y abundan los dardos, como el que lanzó el exdelantero.

En las últimas semanas, se filtró un video de una charla entre Milito y Fernando Marín, exgerenciador de Racing por medio de Blanquiceleste en una época institucionalmente oscura para la Academia, y generó revuelo en redes. El video resultó ser de agosto y luego la oposición debió salir a dar explicaciones.

El video de la polémica

Sobre el fragmento en el que se los veía a Milito, Federico Ferioli y Kevin Feldman, del armado político de Diego, junto con Marín, el espacio Racing Sueña emitió un comunicado: “Fue en Café 1903, propiedad de Facundo Navarrete y Diego Ciocchi (oficialistas) porque le comunicó en la cara que no tenía lugar en el armado de Racing”, expresaron.

Ahora fue el propio Milito el que volvió a referirse al tema, se separó otra vez de Marín y lanzó una dura crítica a Víctor Blanco y compañía, mientras hay quienes especulan con que el exInter pretende acercar a Racing a una Sociedad Anónima Deportiva, si bien él lo negó tajantemente: “El video es una operación más para lastimar. Desde agosto que le avisé a Marín que no será parte de mi proyecto. No pertenece a mi espacio”.

Y prosiguió: “Se definen dos modelos de clubes diferentes. No me gustaron las operaciones del oficialismo conmigo. No tengo un punto de vista en el que concuerde”. Sobre qué habló con el actual presidente de Racing, cuya gestión criticó duramente, sobre todo en lo que refiere a infraestructura, confesó: “Le ofrecí a Blanco que siga en su lugar que tiene Racing en la AFA. Me dijo que no correspondía”. La interna, a flor de piel.