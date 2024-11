Qué dijeron en Racing sobre la continuidad de Juanfer Quintero en 2025: "Si se quiere ir..."

Racing está teniendo un cierre de año muy movido: clasificado a una final internacional después de 32 años, luchando contra una dura sanción de Aprevide a su estadio y en la antesala de un elección presidencial histórica, que puede cambiar el rumbo de la dirigencia por primera vez en 12 años. En medio de todo esto, Juan Fernando Quintero, una de las máximas figuras del plantel y héroe en las semifinales de Sudamericana ante Corinthians, está siendo pretendido y disputado desde varios frentes de cara al 2025.

El colombiano, que llegó a Avellaneda mediados de 2023 a pedido de Fernando Gago, ha tenido altibajos a lo largo del casi año y medio que lleva vistiendo la camiseta blanquiceleste, pero logró consolidarse como una de las principales armas en los momentos importantes. Con contrato hasta diciembre del año próximo, pero sin cláusula de salida, ya se mostraron interesados en él la Lazio de Italia, el River de Gallardo, que quiere repatriarlo, y hasta el mismo Pintita se comunicó con él para llevarlo a Boca.

Quintero es buscado por varios clubes importantes de Argentina y también de Europa. (Foto: Racing)

En ese sentido, quien se refirió a esta situación fue Pablo Mena, tesorero del club, y trató de llevar calma a los hinchas académicos: "Tenemos la palabra de él que se va a quedar, así que si la gestión sigue, se va a quedar", aseguró este viernes en diálogo con Un Buen Momento por Radio La Red, aprovechando también para recordar las elecciones de diciembre.

Por otro lado, habló sobre el hecho de que Juanfer no tenga cláusula de recisión, lo que le permitiría a los clubes interesados llevárselo únicamente por el valor en el mercado: "Los jugadores no valen lo que uno quiere sino lo que el mercado paga, a nosotros nos gustaría que pague 20 pero no queremos que se vaya. Estamos muy conformes con la prestación, ojalá se pueda quedar. Está todo dado", señaló al respecto.

Por último, insistió en que las cosas entre Racing y Quintero están lo suficientemente bien como para preocuparse por una posible salida suya: "La relación es muy buena, tanto con él como con su representante, tenemos un diálogo excelente y el jugador se siente bien, que es lo importante en todo esto. Lo primero es hablar con él y ver qué quiere hacer. Si se quiere ir, se va a terminar yendo", concluyó Mena.