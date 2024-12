La dura autocrítica de Milito tras la derrota de Mineiro, con uno más, en la final: "Me hago responsable de..."

Atlético Mineiro perdió la final de la Copa Libertadores de manera insólita. El equipo de Diego Milito quedó con superioridad numérica desde el minuto y medio de juego pero aún así no logró imponer condiciones hasta mediados del segundo tiempo, cuando el marcador ya indicaba la derrota.

Con 10 jugadores, Botafogo convirtió dos goles y hasta tuvo chances de ampliar la ventaja. La defensa se mostró sólida y supo sufrirlo hasta el final del encuentro, cuando los ataques del Mineiro eran más frecuentes.

De esta manera, el entrenador argentino no pudo llevar el equipo a la victoria ni convertirse en el tercer técnico del país en coronarse con el equipo de otra liga, después de lo hecho por Nery Pumpido en Olimpia y Edgardo Bauza en Liga de Quito. Finalizado el partido, Milito quedó muy dolido y esa muerta de pesar la trasladó a la conferencia de prensa, donde se mostró autocrítico.

"Es difícil encontrar algo positivo después de perder una final. Sí valoro la intención con la que el equipo jugó hasta el final con la desventaja de perder y tener uno más. Tuvimos situaciones claras para empatar, pero es una final. Deberíamos haber aprovechado ese jugador de más y evitado esos dos primeros goles. Agradecerle a la gente de Mineiro que vino", comenzó Milito.

Sobre el desarrollo del encuentro y la superioridad numérica, mostró su mayor autocrítica. "No imaginábamos jugar con uno más y encima llegar al entretiempo perdiendo, es difícil. A veces quedarte con uno más no significa que vayas a ganar el partido. Me hago responsable de no haber ayudado al equipo a sacar provecho de ese jugador de más en el primer tiempo".

También habló sobre la racha negativa que arrastra el Atlético Mineiro, qu e en los últimos 14 partidos solo le ganó a River en la ida de la semifinal. "Somos profesionales de esto, tenemos que asumir la responsabilidad, yo soy el primero. Fue una racha inesperada de todos estos días, pero quedan dos juegos para finalizar la temporada", sentenció, en relación a la pelea en el Brasileirao.