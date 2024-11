Las fuertes declaraciones de Arias que ponen en alerta a los hinchas de Racing: "No sé si..."

Si bien poco a poco vuelve a poner el foco en el campeonato local, Racing continúa igualmente de fiesta por la obtención de la Copa Sudamericana el último sábado. El plantel completo viene viviendo una semana muy emocionante, como hacía un tiempo no se veía en Avellaneda, y los protagonistas de la consagración en Asunción aprovechan, mientras se preparan para el próximo compromiso, para distenderse un poco tras el primer y gran objetivo cumplido.

Gabriel Arias, capitán y uno de los máximo referentes del equipo, brindó este jueves una entrevista a Radio La Red. En la misma, confirmó que, por más felices que estén con el título internacional, no se quedan conformes con eso y van por la doble coronación: "Nos animamos a pelear la liga, no depende de nosotros, pero si ganamos el sábado quedamos cerca", aseguró.

La selfie de Arias en su auto junto al trofeo de la Sudamericana. (Foto: Racing Club)

Sin embargo, no todas sus declaraciones fueron positivas, ya que deslizó la posibilidad de que de su vínculo con el club tiene próximo vencimiento: "No sé si voy a renovar con Racing. Me queda un año de contrato, espero seguir de la misma forma. Me siento ágil y bien. Sería lindo retirarme en Racing", advirtió, lo que encendió las alarmas de los fanáticos blanquicelestes.

El arquero oriundo de Neuquén, que defiende los tres palos de la Selección chilena, llegó a la Academia a mediados de 2018, proveniente de Unión La Calera. En estos 6 años y medio que lleva en Avellaneda, ha logrado ganar 5 títulos, entre los que se destacan el campeonato de Primera División 2018/19 y la Sudamericana obtenida el pasado sábado. En total, atajó en 220 partidos, en los que mantuvo 85 vallas invictas.

Con 37 años cumplidos en septiembre, finalizará el 2025 con 38, una edad avanzada, pero no demasiado limitante para su posición, por lo que no sería descabellado pensar en una continuidad de su contrato si es que lo considera necesario. Igualmente, Arias ya comenzó a pensar en lo que hará una vez que se retire: "No sé si me veo siendo técnico; ahora estoy terminando el curso de director deportivo", reveló.