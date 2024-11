La drástica decisión de Franco Colapinto para frenar la locura que provoca su estadía en la F1: "Es muy tóxico"

Luego de sacar adelante un fin de semana muy complicado en el Gran Premio de Las Vegas, Franco Colapinto ya piensa en su próximo desafío: Qatar. El argentino deberá nuevamente adaptarse a un circuito que no conoce, con el agregado de que al ser con carrera Sprint, solamente tendrá una tanda de entrenamientos y lo todo lo que sigue será por los puntos.

Tras finalizar 14 en su séptima carrera dentro de la Fórmula 1, el argentino realizó una serie de entrevistas y en una de ellas reveló que borró una de sus redes sociales para mantenerse enfocado en lo que resta de la temporada: "Borré Twitter (X). Creo que es muy tóxico. Y hagas lo que hagas, tiene un impacto muy grande".

Hamilton y Franco juntos en una conferencia previa al GP de Brasil.

"Ellos (los aficionados) hacen una noticia de cada pequeña cosa que haces. Así que es algo que tienes que entender, pero forma parte del trabajo. En mi caso, me ayuda no distraerme tanto (con las redes sociales) porque no son muy útiles. Es muy fácil para la gente entrar en Internet y empezar a difundir algunas... cosas no tan agradables", agregó en diálogo con Motorsport.

Esta confesión de Colapinto va de la mano con los dichos de Lewis Hamilton quien, al ser consultado sobre qué consejo de la daría los jóvenes, reflexionó: "No dejen que la negatividad los afecte, porque hoy en día la gente es muy negativa y los juzga sin parar. Así que manténganse alejados de las redes sociales y tengan cerca a su familia y a sus amigos más íntimos, porque son los únicos amigos de verdad que van a estar a su lado cuando las cosas se pongan difíciles".

La actividad del GP de Qatar comenzará el viernes 29, a las 10.30 de nuestro país, con el único entrenamiento libre. A las 14.30 se disputará la clasificación para el Sprint, que se correrá el sábado a las 11. Ese mismo día, pero a las 15, será la qualy para la competencia del domingo, que tendrá 57 vueltas y se pondrá en marcha a las 13.