Con final caliente, Independiente cayó 2-1 ante Newell's en Rosario

Por la fecha 24 de la Liga Profesional, Newell's Old Boys venció 2-1 a Independiente en el Coloso Marcelo Bielsa. Un penal tempranero que Éver Banega intercambió por gol a los 4 minutos le permitió encarar de la mejor manera posible el resto del encuentro. En el arranque del complemento, amplió la diferencia con un tanto de Juan Manuel García que generó polémica ya que no se vio con claridad si la pelota ingresó en su totalidad. Alexis Canelo descontó de cabeza para la visita en tiempo agregado, pero no fue suficiente, y el duelo terminó de manera caliente.

Con este resultado, el Rojo quedó un poco más lejos en la zona de clasificación para la Copa Libertadores. Apenas finalizado el cotejo, todos los futbolistas increparon al árbitro Andrés Merlos por algunos fallos y debió intervenir la policía para custodiar al colegiado.

El gol de penal de Banega para el 1-0 de Newell's

Apenas iniciado el partido, Damián Pérez barrió a Mateo Silvetti dentro del área, pero el juez principal no cobró sino hasta después de revisar la jugada con el VAR para sancionar la pena máxima. Banega se encargó de anotar y puso el 1 a 0 en favor de la Lepra.

A pesar del gol en contra, Independiente se animó a más, con poco juego, y casi pudo empatarlo y hasta darlo vuelta con dos intervenciones de Diego Tarzia y Santiago Hidalgo, pero las dos oportunidades fueron contenidas por el arquero Lucas Hoyos, la figura del partido en el primer tiempo.

El gol de García para el 2-0 de Newell's

Ya en el complemento, Newell's salió mucho mejor y apretó al rival en su campo y en su área hasta que por intermedio de García, tras un centro por la derecha de Mateo Silvetti, puso el 2 a 0 aún con la dura falta de Santiago Hidalgo. El tanto generó polémica, ya que no se sabía si la pelota había ingresado en su totalidad. Finalmente, Merlos sancionó gol para el club rosarino.

El gol de Canelo para el descuento de Independiente

En el final del partido, un Independiente que no dio respuestas claras y precisas, encontró el descuento a los 48 minutos con un cabezazo de Canelo. Tuvo más oportunidades para empatarlo, pero no las pudo aprovechar, y terminó quedándose con las manos vacías.

