Por qué Juanfer Quintero mencionó a Gago tras salir campeón con Racing: “Él me…”

Racing salió campeón de la Copa Sudamericana y sumó un nuevo título internacional tras 36 años de sequía. Lo logró de la mano de Gustavo Costas como entrenador y un buen número de futbolistas de mucha jerarquía, que quedarán en la historia grande de la institución, como es el caso de Juan Fernando Quintero.

Se trata del segundo gran título internacional en la carrera del colombiano , que ya había entrado en la historia de River Plate al lograr uno de los tantos más importantes de la historia de River, aquel del 2-1 en la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid.

Quintero ahora se dio el lujo de volver a ser trascendental para que un club grande de Argentina, como también lo es Racing, para que pueda celebrar su primera Copa Sudamericana. En entrevista tras el partido fue consultado por la importancia de lo que significa ubicar su nombre en la historia de dos instituciones importantes de Argentina. En el marco de los agradecimientos el colombiano mencionó al actual entrenador de Boca Juniors, Fernando Gago.

"La verdad es que uno no cae en la cuenta. Es muy difícil decirlo, pero creo que ese título lo ponen ustedes y la gente. Tampoco te voy a negar que es la realidad a no ser que se acabe el mundo y ya estemos. Pero mientras tanto lo más importante es darle esa alegría a la gente. Racing se lo merecía después de muchos años internacionalmente y de eso se trata. Hoy tengo que agradecerle a Fernando Gago porque me trajo y confío en mí. Al presidente Víctor (Blanco) que sabe que lo quiero mucho y vivo muy agradecido. Esto es lo que queríamos, lo que soñábamos, lo logramos y creo que vamos a quedar en la historia. Trasciende más que cualquier cosa, es el título que todos queríamos", señaló.

Fernando Gago fue el entrenador de Racing desde octubre de 2021 hasta octubre de 2023. Dos meses antes de abandonar su cargo planificó el mercado de pases. Entre los movimientos, la Academia le dio la chance a Quinteros de regresar al fútbol argentino y tras un año lo coronó con un título internacional.