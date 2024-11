Papu Gómez reapareció entrenándose en un club del Ascenso y sueña con volver al fútbol : “Esto es vida”

Luego del castigo que le aplicó la FIFA, Papu Gómez espera para volver a las canchas. El campeón del mundo con la Selección argentina recibió dos años de sanción por doping positivo y su retorno a la actividad podría darse recién en el mes de octubre de la temporada 2025.

El exjugador de Sevilla, San Lorenzo y Arsenal de Sarandí, entre otros, dijo presente en las instalaciones de Club Deportivo Manchego, equipo de la última división del fútbol español. El atacante, al que todavía le restan 11 meses para volver a la actividad, aseguró que "Esto es vida" tras haber vuelto al ruedo, al menos por un día.

Las declaraciones de Papu Gómez

Para comenzar, al ser consultado sobre su presencia en el club, respondió: "Vine unos días a Madrid a visitar a unos amigos. Fernando, el kinesiólogo es muy amigo desde hace muchos años, y Matías Di Gregorio también. Así que me invitaron a entrenar y con mucho gusto me vine para aquí".

"Me encantaron las instalaciones. Hay un grupo espectacular, entrenan muy bien. Me gustó el entrenamiento. La verdad que no tienen nada que envidiarle a un equipo de Primera", añadió Papu Gómez a la hora de destacar las comodidades que brinda el club del ascenso español.

Sobre su idea a futuro, el exjugador de la Selección argentina añadió: "Elegir un buen club, una buena ciudad para vivir con la familia y tratar de disfrutar los últimos años de fútbol. Siempre me mantuve bien, no tuve grandes lesiones y siempre me cuidé mucho. Creo que un par de años más puedo jugar".

"Gané un Mundial a los 34 años, algo que jamás pensé que iba a pasar. Lo pude conseguir, así que el fútbol te acomoda y te da tiempo para todo", sentenció Papu Gómez.