La sentencia de una figura de Francia tras el 37-23 a Los Pumas: “Sospechábamos que Argentina querría…”

Los Pumas, afrontaron una temporada histórica para el deporte en nuestro país, visitaron París para verse las caras con el dueño de casa. En el Stade de France, el seleccionado argentina cayó ante Francia por 37-23, en lo que marcó el último partido del 2024 para los de Felipe Contepomi.

Tras el partido, los jugadores del local enfrentaron los micrófonos y se refirieron a la actuación de la Albiceleste en tierras europeas: “Es simplemente genial. Tres partidos, tres victorias, terminamos bien el año. Nos divertimos en el campo. Sabíamos que el inicio del partido sería muy especial", comenzó Charles Ollivon.

Punto final a este 2024. Gracias a todos por su apoyo incondicional. uD83EuDEF6uD83CuDDE6uD83CuDDF7



uD83DuDCF8 @gaspafotos #SomosLosPumas pic.twitter.com/lqDnVSEWlV — Los Pumas (@lospumas) November 23, 2024

Posteriormente el hombre de 31 años, ante los micrófonos, aseguró: "Conocemos a los argentinos, juegan mucho en nuestro campeonato y sospechábamos que querrían presionarnos desde el principio. Esta tarde estamos realmente muy felices. El público fue muy amable conmigo la semana pasada, me animaron cuando entré. Me llenó el corazón y me ayudó”.

Otro de los jugadores franceses que habló post triunfo ante Los Pumas fue Thomas Ramos. "Estamos muy felices. Cuando ves los resultados de las naciones del norte durante estas pruebas de otoño, está bien. El primer período fue realmente bueno, y bajamos un poco en el segundo, pero los argentinos son buenos de todos modos".

Para finalizar, se refirió a las estadísticas tras coronarse como el tercer máximo anotador en el seleccionado francés: "En mi posición, el 90% del tiempo juego en la posición trasera. Se me dan responsabilidades en otra posición, hay que asumirlas, siendo capaces de adaptar y cambiar de posición sobre el terreno, es nuestra fuerza y debemos cultivarla".