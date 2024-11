La frase “saca pecho” de Vaccari tras el triunfo de Independiente ante Gimnasia: “Por escándalo somos el…”

En el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, Independiente logró un triunfo clave para sus aspiraciones de clasificar a una competencia internacional. Tras vencer 1-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata, el Rojo llegó a 56 puntos en la tabla Anual, ocupa puestos de Copa Sudamericana y mira de reojo la Libertadores.

Tras el encuentro, Julio Vaccari dijo presente en conferencia de prensa y analizó el presente de su equipo. Para comenzar, se refirió a una de las falencias: "Si me hago cargo de que el equipo no juega tan bien como me gustaría que juegue en la parte ofensiva. Y el responsable es el entrenador, y soy el primero en levantar la mano y decir 'Julio Vaccari, responsable número 1'. Pero después el equipo ha mantenido un funcionamiento claro, se sabe a qué juega".

El DT resaltó uno de los puntos más fuertes del equipo.

Acto seguido, el DT de Independiente sacó pecho por la solidez defensiva del elenco de Avellaneda: "Si bien no podemos ser tan lúcidos pero si se sabe y defensivamente es el segundo mejor equipo del torneo, por escándalo. Por situaciones de goles creadas, por goles convertidos y por las aproximaciones de los equipos rivales. Entonces: hay muchas cosas muy buenas y entonces en eso de la imagen yo no me meto, no quiero meterme hablar. Yo si estoy conforme con lo que hacen estos futbolistas dentro del campo".

“Estoy conforme con mis futbolistas. Me gusta el orden del equipo. También la actitud, la constancia para defender, la agresividad y la seriedad para afrontar los partidos”, añadió Vaccari, quien busca seguir levantando el nivel de sus dirigidos de cara a la recta final de la temporada.

Para finalizar, pese a la alegría de haber sumado tres puntos claves, el director técnico de Independiente también reconoció que se fue preocupados por las lesiones de Santiago Montiel y Lucas González: “No me puedo ir contento por el triunfo porque perdimos a dos futbolistas de cara a lo que viene”.