El tremendo elogio del entrenador de Francia para Los Pumas: “De los mejores del mundo”

Los Pumas están listos para volver a saborear una victoria, luego de una tensa y ajustada derrota 22-19 contra Irlanda, el viernes pasado en Dublín. El próximo rival será Francia, otro de los cuatro mejores seleccionados del mundo, que recibirá a los argentinos en el Stade de France de Saint-Denis el viernes a las 17.10 por la tercera fecha de esta ventana de noviembre. La localía y el nivel convierten a Francia en candidato, pero el entrenador Fabien Galthié fue más bien cauto a la hora de pronosticar el encuentro. De hecho, arropó a Los Pumas con tremendos elogios.

En conferencia de prensa previa al duelo del viernes, Galthié habló sobre el presente argentino y no se ahorró palabras: “Argentina está teniendo una gran temporada. Están decepcionados con el resultado en Irlanda. Este es un equipo que no tiene miedo, con grandes jugadores”. Además, reflexionó: “Su campeonato es amateur y local, pero se están adaptando constantemente al ecosistema global del rugby. Los mejores van a jugar a Francia y Europa, otros siguen en el país, han desarrollado su equipo de Seven que ha hecho dos temporadas increíbles. Son un rugby muy inteligente y un equipo muy, muy difícil contra el que jugar. Es uno de los mejores del mundo”. Un párrafo que denota cuánto conoce Galthié sobre el rugby argentino… pero ¿por qué?

Galthié, exentrenador de Los Pumas

Cuando Fabien Galthié se permite hablar tanto sobre la realidad del rugby de nuestro país es porque tiene autoridad para opinar. Es que el entrenador francés que desde 2019 conduce a su seleccionado tiene un vínculo de larga data con Argentina. Galthié visitó el país por primera vez en 1992, cuando fue a Mendoza como jugador de Francia para jugar un amistoso ante un seleccionado de Cuyo, como parte de una gira de seis semanas. De hecho, Cuyo logró una histórica victoria 32-30 y Galthié la rememoró este año, en junio: “Lo recuerdo muy bien. Recuerdo que me torcí la muñeca izquierda. Fue un partido durísimo. Ellos tenían a la primera línea de Los Pumas en ese momento (Martín Grau, Patricio Grau y Federico Méndez). Me genera cierta nostalgia”.

En 1999, Galthié también enfrentó a la Argentina como jugador en el Mundial de Rugby. En los cuartos de final, los galos vencieron 47-26 a Los Pumas y los eliminaron de la Copa del Mundo. Su vínculo se potenció luego. En el Stade Français, con el que supo ser campeón del Top 14, el hoy head coach de Francia compartió plantel con algunas figuras argentinas como Ignacio Corleto o Diego Domínguez. Más tarde, se convirtió en entrenador del mismo Stade Français y en esa época dirigió a varios pumas consagrados: “Estaba Agustín Pichot, que era el capitán; estaban Juan Martín Hernández, Rodrigo Roncero, Nani Corleto…”, contó en una entrevista hace unos meses, antes de los partidos de la ventana de junio.

Ignacio Corleto y Galthié festejan el título del Top 14 en 2003.

Lo cierto es que esas buenas relaciones con los jugadores argentinos llevaron la carrera de Galthié a un lugar impensado. Motivado por ellos, que le propusieron la idea, el francés se convirtió en asesor y consejero del staff de Santiago Phelan, entonces entrenador de Los Pumas, y trabajó en la Unión Argentina de Rugby (UAR) entre 2008 y 2010. “Fue una experiencia muy enriquecedora. Me ayudó mucho en mi formación”, sostuvo. “Fue una experiencia muy rica, tanto con la selección como con el rugby local, ya que me pidieron que creara los centros de entrenamiento, los Pladares. En las diferentes provincias caminé y acompañé la creación de los Pladares. Ahora es Martín Gaitán quien maneja eso, quien también estaba en el staff. Aprendí mucho al entrar en contacto con un rugby distinto, otra cultura, me abrió la cabeza”.

Tati Phelan y Galthié planeando el entrenamiento de Los Pumas, quince años atrás.

Bastante más adelante en su carrera, como entrenador de Toulon entre 2017 y 2018, volvió a ser entrenador de un par de argentinos: Juan Fernández Lobbe, a quien ya había dirigido en Los Pumas, y Facundo Isa. Sobre el Corcho, de hecho, que hoy es entrenador asistente de Felipe Contepomi en el equipo argentino, dijo hace poco: “Estoy muy feliz de verlos ahora a Felipe Contepomi y Juan Fernández Lobbe, que era el Nº 8. Fue un motivo de orgullo para mí. Tengo muy buenos recuerdos de esa experiencia (dirigir a Los Pumas)”. Contepomi era el capitán de aquellos pumas. Fernández Lobbe, el octavo y un referente. Pasaron 14 años, mucho cambió y la realidad ahora es otra: el viernes, 17.10, Francia contra Argentina. Y Fabien Galthié contra Contepomi y Fernández Lobbe, que alguna vez respondieron a sus órdenes.