El fuerte motivo por el que LeBron James tomó la decisión de dejar las redes sociales

Es uno de los deportistas más influyentes del mundo y por eso su anuncio rebotó en todos lados. Luego de días en los que fue el eje de muchas críticas, la estrella de los Ángeles Lakers de la NBA LeBron James anunció en X e Instagram que se alejará “por un tiempo” de las redes sociales. Los motivos.

LeBron había sido muy cuestionado en los últimos días luego de que dijera que había visto partidos de Dalton Knecht en la Universidad de Tennessee. Knecht es un novato de los Lakers que está mostrando un gran nivel y viene de anotar nueve triples en un partido y 37 puntos ante Utah Jazz.

La primera de las historias de LeBron James. (Foto: @kingjames)

Cuando LeBron dijo que conocía al rookie hace tiempo, antes de que los Lakers lo ficharan, en redes sociales lo tildaron de mentiroso y ante tantas críticas declaró: “Todo el mundo en línea me llama mentiroso todo el tiempo (...) Dicen que estoy mintiendo sobre todo. ¿Entonces, para qué estoy aquí? Me lo han dicho. He mirado. He observado mucho”.

En la noche de este miércoles, Rich Kleiman, mano derecha de Kevin Durant escribió en X: “Con tanto odio y negatividad en el mundo de hoy, me confunde que algunos medios deportivos nacionales sigan pensando que la mejor manera de cubrir los deportes es a través de comentarios negativos. Todos podemos reconocer que los deportes son la última parte de la sociedad que une a la gente de manera universal. Entonces, ¿por qué la cobertura no puede hacer lo mismo? Es sólo un cebo para atraer clics. Cuando la plataforma es tan grande, puedes hacer el cambio y permitirnos a todos escapar de la negatividad de la vida real. Por mi parte, creo que todo esto es una pérdida de tiempo”.

El fuerte anuncio del de los Lakers. (Foto: @kingjames)

¿Qué hizo LeBron? Subió a sus redes el texto de Kleiman y escribió: “¡Amén! Qué pena a lo que han llegado”. Más tarde, con un anuncio, evidenció que tomaba la drástica decisión de irse del mundo digital: “Y con eso dicho, ¡los saludo a todos! Me alejo de las redes sociales por ahora. Cuídense”.