Qué dijo Martín Palermo sobre Gago como DT y su arranque en Boca: "Se ve claramente que..."

Martín Palermo, quien supo ganarlo todo como jugador durante su gloriosa etapa en Boca Juniors, tuvo que esforzarse un poco más para alcanzar el éxito como entrenador. Tras su debut en la dirección técnica en 2012, tuvieron que pasar 12 años y 7 clubes antes (Godoy Cruz, Arsenal, Unión Española y Curicó Unido de Chile, Pachuca de México, Aldosivi y Platense), para por fin ganar su primer título en su octava experiencia.

El Titán llevó a Olimpia a consagrarse campeón el último domingo del Torneo Clausura de Paraguay a falta de dos fechas de conclusión. Ya habiéndose sacado esa espina de encima, pudo darse un espacio para relajarse y este miércoles concedió una entrevista para F90 por ESPN en la que hablaron de este logro y de muchas cosas más. Y como no podía ser de otra forma, le dedicaron un momento al Xeneize, el club al que tantas alegrías le dio y con el que tan identificado está.

La opinión de Palermo sobre Gago y el presente de Boca

Específicamente, le preguntaron sobre cómo veía el presente del equipo con Fernando Gago como DT, pero el ex goleador no quiso comprometerse demasiado en su respuesta: "Mucho en el último tiempo no lo vi ni a Fernando ni a Boca. No lo estuve siguiendo como para hacer un análisis en profundidad. Por lo que vi que hizo en sus comienzos en Aldosivi y su proceso en Racing, se ve claramente que tiene una idea, que es la que quiere plasmar en hoy en día Boca. Después, hablar de lo que es como entrenador, como colega, no me gusta", confesó.

En ese sentido, tomó en consideración las posibles repercusiones que podrían generar sus palabras y decidió no meterse en problemas: "Más teniendo en cuenta dónde está, no me voy a poner a hablar ni de él ni del momento que está pasando Boca, porque ya saben que de mi parte no van a salir cosas que después terminen tomándolas a mal. Entonces prefiero no hablar", advirtió.

El posible futuro de Palermo como DT de Boca

Por orto lado, se refirió también a la posibilidad de dirigir al Xeneize en un futuro, cosa que ya había señalado que no haría con la actual dirigencia: "Yo pienso en algún momento se va a dar. No me pongo un tiempo ni nada, porque creo que son cosas que se van a dar solas. Las decisiones que fui tomando fueron porque yo lo sentía y necesitaba pasar por eso. Siento que después de eso, todo lo que venga, lo que yo busco y deseo cumplir se va a dar en el momento que tenga que ser. Hoy yo estoy tranquilo y muy contento en Paraguay, en un club muy grande como es Olimpia", aseguró Palermo.