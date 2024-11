La llamativa decisión de Messi tras el triunfo de Argentina ante Perú, en su último partido del año

La victoria de la Selección argentina ante Perú 1-0 en la Bombonera, por la 12º fecha de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, no fue una más. Significó el retorno al triunfo luego del traspié en Paraguay y además una gran manera de cerrar el año, ya que hasta marzo los dirigidos por Lionel Scaloni no volverán a encontrarse. Sin embargo, el marco especial no evitó una llamativa decisión del capitán Lionel Messi, que no quiso pronunciarse y se retiró por otra puerta.

Luego del triunfo con gol de Lautaro Martínez, el 10 no dio notas en el campo de juego y se retiró visiblemente fastidiado. Cuando abandonó el césped de la Bombonera, como lo retrata un video de TyC Sports, apenas saludó al público y se fue cabizbajo al vestuario.

Así se fue Messi de la cancha

Luego, se retiró por otra puerta para evitar atravesar la zona mixta y cruzarse con periodistas. Claro que su silencio se dimensiona distinto ya que se suma al del entrenador Lionel Scaloni, que no fue a la conferencia de prensa por motivos de salud y que, según pudo confirmar MDZ, arrastraba un malestar estomacal desde antes del partido.

Los motivos que afectaron su decisión son hipótesis: podría haberlo hecho para evitar preguntas sobre Gerardo “Tata” Martino, cuya salida del Inter Miami fue una sorpresa para varios. O podría haber querido evitar preguntas relacionadas con el futuro de la Selección argentina, puesto que mucho se habló de la palabra “recambio” y difícilmente no le hubieran consultado al respecto. Cualquier otro motivo, está claro, solo lo sabrá el propio Messi. Aunque otra cosa también llamó la atención.

Que no posteara nada en su Instagram, dado que lo hace frecuentemente luego de tanto victorias como hasta de algunas derrotas, tal cual ocurrió en la última de su equipo, Inter Miami, es singular. El de Argentina-Perú fue nada menos que el último partido de la selección y de Messi en este 2024, por lo que sorprende que aún no se haya comunicado mediante sus redes. En la previa del partido, había escrito: “Con ganas de volver a estar juntos con todos mañana en el último partido de otro año inolvidable”.