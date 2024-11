A Di María le preguntaron por el debate sobre Messi o Cristiano y fue contundente: “La diferencia es…”

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han marcado una época incomparable con ninguna otra en el fútbol, manteniéndose durante casi dos décadas de vigencia como los dos mejores jugadores del mundo. Con 8 y 5 Balones de Oro respectivamente, estadísticas inigualables y vitrinas repletas de títulos y premios colectivos e individuales, supieron ganarse un lugar en la historia como dos de los futbolistas y deportistas más grandes de todos los tiempos.

No son muchos los privilegiados que pudieron darse el gusto de jugar en el mismo equipo con los dos, y uno de esos pocos afortunados fue Ángel Di María. Con la Pulga, de 2007 a 2024, soñaron primero, sufrieron luego y alcanzaron finalmente la gloria eterna con la Selección argentina, además de compartir una temporada en el PSG. Con el Bicho, por su parte, estuvo al lado suyo durante cuatro años en el Real Madrid, con el que ganaron, entre otras cosas, la recordada Champions League 2013/14.

La comparación de Di María entre Messi y Cristiano

Pocos como él tienen la autoridad para hablar de cualquiera de los dos y seleccionar a uno por sobre el otro en el eterno debate que se generó alrededor de ambos. Y si bien su elección era esperable, también fue contundente: "Son los dos mejores de la historia. Pero es obvio que siempre el mejor es Leo. No solo por los Balones de Oro, sino por la diferencia que le saca a Cristiano. Lo de Cristiano es trabajar, trabajar y trabajar. Lo de Messi es talento puro, lo que Dios le dio", le contestó a Juan Pablo Varsky al ser consultado en una entrevista para Clank Media..

Pero el Fideo no se quedó ahí y explicó su favoritismo por su compatriota, más allá de la identificación patria: "No se esfuerza por nada para ser el mejor. Cris siempre tuvo que trabajar duro, hacer gimnasio, querer más. Y al Enano lo ves y es como si jugara con sus amigos. Disfruta del fútbol, esa es la diferencia tan grande entre uno y el otro. Leo no tiene comparación con nadie", sentenció.

Por otra parte, contó también un episodio que vivió durante su época con el Real Madrid cuando, bajo las órdenes de Mourinho, le tocaba enfrentar al Barcelona de Guardiola y Messi: "La única manera de ganarle a ese Barça era pegando, metiendo y corriendo más que ellos. En un partido le pegué una patada a Leo que se nos iba de contra y después fui a levantarlo y le dije ‘perdoná, pero si no te bajaba nos podían hacer el gol’. No me quedaba otra opción. Era jugar de esa manera, era imposible de parar", relató entre risas Di María.