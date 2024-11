La desafortunada cita de Gustavo Alfaro que no cayó bien en Paraguay

"El hábito por las frases, las reflexiones o los comentarios de protagonistas, personas que escriben, personajes de la historia, la música y el arte; surge en una etapa de mi vida donde yo había dejado de estudiar ingeniería química y había caído en la cuenta de que era un ignorante".

La explicación le corresponde a Gustavo Alfaro y da cuenta del motivo por el cual constantemente utiliza citas de referentes de la política, la cultura o el arte para validar sus argumentos en cada oportunidad que tiene de brindar una entrevista o conferencia de prensa. Si bien la estrategia tiene larga data, es en el último tiempo que se ha hablado mucho al respecto. Por tal motivo es que fue tan resonante las últimas de las referencias.

La cita desafortunada de Alfaro en Paraguay

Este lunes, el entrenador de la Selección de Paraguay brindó una conferencia en la previa al trascendental partido ante Bolivia en El Alto (rival directo para la clasificación) y en una de las preguntas intentó justificar la importancia del partido y la de sostener la identidad de los guaraníes para sostener la lucha por la clasificación. Pero lo hizo de una manera muy desafortunada.

"Estaba todo dado como que era imposible que Paraguay vaya a la Copa del Mundo. Los muchachos tuvieron una respuesta fantástica, pero todavía falta lo más difícil. Empieza el martes en El Alto y quiero que sigamos con la misma humildad, sacrificio y compromiso. Que sepamos que nos costó mucho y tengamos memoria. Me van a cargar porque yo cito frases: Bartolomé Mitre fue un presidente argentino de hace más de 100 años. Dijo: 'un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla'. Los argentinos lamentablemente vivimos repitiendo nuestra historia del pasado. Si nosotros no conocemos nuestra historia estamos condenados a repetirla. Y la nuestra es que Paraguay hace tres mundiales que no va a la Copa del Mundo", fue el relato de Alfaro.

Alfaro y su referencia a Mitre.

La cita, en este caso de índole política, fue referenciando al presidente de la República Argentina desde 1862 hasta 1868, a pesar de haber sido la principal referencia política dos años antes en su calidad de Gobernador de Buenos Aires. Se trata de un personaje tan emblemático como polémico de la historia sudamericana, porque fue uno de los partícipes clave de la Guerra de la Triple Alianza.

El conflicto bélico se desencadenó en 1864 y reunió al Imperio del Brasil, Uruguay y Argentina, todos en guerra contra Paraguay, presidida por el Mariscal Francisco Solano López, quien murió en batalla en 1970 junto con su hijo. También perdieron la vida cerca de 300 mil paraguayos, quienes representaban más la mitad de la población total de la época. Historiadores paraguayos lo consideran un genocidio y la herida sigue abierta.

Es difícil pensar que Alfaro tuvo en cuenta esta historia y la influencia negativa de Mitre para la historia de Paraguay en la inmediatez de la argumentación. Sin embargo, ya recibe críticas al respecto, al menos, por su carencia de timing. Deberá conocer su historia para no repetirla.