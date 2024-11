El "consuelo" de Contepomi a pesar de la ajustada derrota de Los Pumas ante Irlanda: "Me gusta ganar, pero"

Los Pumas cayeron ante Irlanda por 22 a 19, pero mereció más porque jugaron un gran partido ante una de las tres mejores selecciones del mundo como visitantes en Dublín, en un nuevo test match del equipo comandado por Felipe Contepomi. Sobre todo en el segundo tiempo, el conjunto argentino hizo de la defensa un culto y levantó un marcador 9-22, para casi ganarlo sobre el final.

Todavía dolido por la derrota pero orgulloso del rendimiento de sus dirigidos, el head coach argentino destacó el nivel a pesar de la caída. "Lo que hicieron los chicos fue admirable. Más allá del resultado, obviamente uno está acá para ganar, quiere ganar y duele perder. Pero es increíble lo que hicieron los chicos, por la recuperación con un día menos de descanso, con un viaje en el medio. Creo que hasta terminamos mejor que ellos en el tema del contacto. Estamos hablando de Irlanda, uno de los mejores tres equipos del mundo y creo que el esfuerzo de los chicos es admirable e inspirador", soltó.

Los Pumas no pudieron ante Irlanda.

Sobre el arranque complicado de Los Pumas (Moroni tackleó alto, anularon su try y recibió la amarilla para dejar al equipo con 14 por 10 minutos) y la posterior recuperación, señaló: "El mal arranque es relativo porque nos ponen una amarilla en la primera y desde ahí te cuesta caro. Pero son las adaptaciones de los jugadores, por eso digo que es admirable, porque más allá de todos esos percances y vaivenes dentro del partido, los chicos se acomodaron y no dejaron de estar en juego. En un momento íbamos 22-9 y los chicos volvieron. Se gana, se pierde, hay mucho para mejorar pero mucho desde donde laburar. Hay muy buenas cosas".

Sobre qué les dijo el entrenador en el medio tiempo, para que se vea tal remontada, Contepomi señaló: "El mensaje fue el mismo que siempre les digo. Venimos con un plan de juego y tenemos que hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. En el primer tiempo nos costó un poco porque lamentablemente nos agarró el Irlanda de siempre. No pusimos tanta presión en defensa y cuando Irlanda se lanza a jugar es muy difícil pararlos. También hay muchos chicos jóvenes y estos partidos nos dan esa experiencia. Está bueno. Me gusta ganar, pero sirve saber que cuando te enfrentas contra equipos top 4 no podés regalar nada".

Finalmente, a Contepomi le destacaron la defensa del segundo tiempo, pero al referirse a ello elogió la ofensiva y manifestó su conformidad de cara a lo que sigue en la agenda de Los Pumas. "Sí, queríamos laburar esa defensa del doble tackle, ganando los contactos porque ellos venían corriendo fuerte y aún así los ganábamos, luchamos. Fue una excelente defensa pero también para destacar el ataque. Jugamos contra uno de los mejores equipos no solo fuerte ofensivamente sino también en defensa. Me parece que hay mucho para mejorar pero mucho sobre qué elaborar. El sabor amargo de la derrota, pero mañana va a ser muy fácil analizar y empezar a trabajar sobre eso", sentenció.