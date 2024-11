La bronca del Dibu Martínez por la sanción que cumplió tras el golpe a la cámara: "Hay gente que ha hecho..."

Este jueves, la Selección argentina se prepara para disputar una nueva fecha de Eliminatorias, en la que enfrentará a Paraguay como visitante con el objetivo de acercarse a la clasificación del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni contará con el regreso estelar del Dibu Martínez en el arco, tras cumplir las dos fechas de suspensión ante Venezuela y Bolivia.

El arquero del Aston Villa había sido suspendido por dos episodios polémicos durante la doble fecha FIFA en la que la Selección argentina enfrentó primero a Chile y luego a Colombia. En el primer partido por llevarse el trofeo de la Copa América a la ingle durante los festejos. El segundo, más polémico, por golpear la cámara de la transmisión oficial en Barranquilla, cuando el equipo ya había perdido 0-1 ante Colombia.

Sobre este episodio, Dibu Martínez ya se ha expedido y hasta aceptó la sanción, aún sin considerarla justa. Sin embargo, este jueves se publicó una entrevista con France Football en la que volvió a referirse a la secuencia y hasta explicó lo sucedido: "Yo felicitaba a cada uno de los jugadores y la cámara me seguía, riéndose de mí. No lo emitieron por TV. Entiendo que esté trabajando, pero también tiene que respetarme", soltó.

Durante la entrevista, luego se quejó sobre la sanción comparándola con otras sobre hechos que considera más graves. "He trabajado toda mi vida para estar en la Selección. Me han suspendido dos partidos, mientras que hay gente que ha hecho cosas mucho peores. Algunos hablan de arrogancia o de mal comportamiento. No me importa lo que digan de mí", sentenció.

Por último, Dibu Martínez se refirió a la hostilidad que recibió en Barranquilla por parte de una hincha que ya no lo quiere desde el episodio del "Mirá que te como", por las semifinales de la Copa América 2021. "Los hinchas colombianos me insultaron durante todo el partido. Les habíamos ganado dos veces, así que es normal que no les caiga bien", sentenció.