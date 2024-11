¿Vuelven los All Blacks a Mendoza en 2025?

Los Pumas se preparan para cerrar un 2024 que ha sido de los más importantes de la historia reciente del seleccionado. Con un inédito segundo lugar en el Rugby Championship, más las victorias ante Francia e Italia, ahora los cañones apuntan a un cierre de alto voltaje versus Irlanda y un nuevo choque con los Galos.

Más allá del cierre de la temporada, Argentina piensa en lo que viene en el corto plazo, y el futuro inmediato marca un 2025 que tendrá otras exigencias importantes. Es que el debut del próximo Rugby Championship será, ni más ni menos, contra Nueva Zelanda. La cita con los All Blacks será por partida doble, ambos en casa, y en esa danza de posibles escenarios apareció el nombre del Malvinas Argentinas como opción.

Los Pumas cayeron 41-12 en el único duelo en Mendoza por Championship.

Es más, algunos medios especializados lo ponían como el primer encuentro del certamen, para luego seguir con Buenos Aires en la segunda parada. Sin embargo, desde Mendoza, por ahora, lo ven frío. No han existido contactos hasta el momento y la realidad es que la política es no hacer locuras, por más que signifique tener en casa a uno de los seleccionados más emblemáticos del mundo. Si el contexto del partido cierra, se recibirá con los brazos abiertos, pero no tirarán la casa por la ventana.

La provincia ha sido la única sede del interior que ha contado con la presencia de los All Blacks, encuentro que en primer instancia se iba a dar en 2020 (suspendido por pandemia) y que luego pasó a concretarse el 8 de julio de 2023 (triunfo contundente de los oceánicos por 41-12).

En el resto del calendario, los partidos ante Australia serán el 6 de septiembre en Townsville y el 13 de septiembre en Canberra. La otra gran novedad es que uno de los dos partidos que tienen pautados Los Pumas ante los Springboks se jugaría en Twickenham, Londres, cediendo la localía por un tema de recaudación.