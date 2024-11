Las lapidarias críticas de la Selección argentina al debut de Spreen en Riestra: “La verdad es que molesta porque…”

El debut de Spreen en la Primera de Deportivo Riestra, dejó tela para cortar. La actitud del Malevo, quien maneja el marketing de una manera más que particular, se convirtió en uno de los temas que marcó agenda a lo largo de la última semana, desde que se conoció que el streamer ocupaba un lugar en la lista de concentrados.

Luego de que ingresara en la alineación titular ante Vélez, el actual puntero de la Liga Profesional, el influencer se posó en boca de todos. Entre los miles de comentarios que se generaron en torno a esta situación, hubo unos que se destacaron del resto por la importancia de sus emisores.

Paredes no dudó en hablar sobre una de las polémicas del fútbol argentino.

Se trata, nada más y nada menos, que de los campeones del mundo. Los futbolistas de la Selección argentina llegaron al país en la previa de una nueva doble fecha FIFA. En la previa de los partidos ante Paraguay (como visitante) y Perú (en la Bombonera), estos dejaron clara su postura.

Rodrigo De Paul fue uno de los que alzó la voz: "Creo que ese no es el mensaje correcto. Me parece que si bien el fútbol fue para un lado con el tema del marketing, eso no tiene que opacar que nosotros tenemos que transmitir un mensaje. Yo lo puedo contar por qué también fui un chico que me costó un montón poder llegar a jugar en Primera División, que esa no es la manera. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que caerse y volver a intentar".

Por último, fue Leandro Paredes quien se sumó a la reflexión: "No es el ejemplo, no es el mensaje que queremos dar para los más jóvenes. Pienso que lo hablo por lo que me tocó vivir, por los compañeros que vi que han llegado, que han triunfado en el fútbol, y los que no han llegado han hecho muchísimos sacrificios para poder jugar un partido en Primera División y que pasen este tipo de cosas, la verdad que molesta, porque no es lindo dar este tipo de mensajes."