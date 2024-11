Spreen confesó el particular motivo por el que aceptó jugar un minuto en Riestra: “Me dieron la…”

Deportivo Riestra protagonizó el papelón del año al propiciar el debut en Primera División de un streamer e influencer conocido como Spreen, en el marco de una movida publicitaria con el principal sponsor del club, la marca de bebidas energizantes Speed. Iván Buhajeruk -su nombre- jugó un minuto en el empate ante Vélez, se fue reemplazado y desató el repudio generalizado.

Fueron muchas las voces críticas a esta movida marketinera pero la más impactante de todas surgió de uno de los referentes de Vélez, como es Braian ROmero, quien calificó al absurdo como una "falta de respeto al fútbol". Le siguieron otras personalidades como Marcos Acuña, Sebastián Verón y hasta el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

El pedido de disculpas de Spreen

Para cuando el pope de la AFA habló, Riestra ya se había disculpado por la campaña en el marco de un comunicado publicado en las redes sociales oficiales, donde intentaron explicar lo sucedido bajo el argumento de que su objetivo fue "atraer nuevas audiencias hacia el fútbol generando puentes entre diferentes mundos y plataformas".

"En el día de ayer, tuvimos la oportunidad de contar con la participación de Iván Buhajeruk, uno de los influencers más importantes de Latinoamérica, en el partido ante Vélez. Lamentablemente esta acción de marketing generó muchas opiniones negativas. Queremos ofrecer nuestras más sinceras disculpas a quienes se sintieron ofendidos. En ningún momento fue nuestra intención faltarle el respeto a Vélez ni al fútbol argentino en general", explicaron.

El comunicado de Deportivo Riestra. (Foto: @prensariestra)

Sin embargo, aún faltaba que se expida el futbolista profesional por un día, Spreen, quien terminó haciéndolo en su vuelta a la rutina de stream. Durante una transmisión, contó por qué tomó la decisión de aceptar la propuesta y exponerse a las críticas. "No dije nada en ningún lado, pero lo único que tengo para decir es que a mi me dieron la anécdota de mi vida y obviamente acepté. También quiero decirles que si bien no le saqué el lugar a ningún pibe pero si alguien sintió que le faltamos el respeto de alguna manera quería pedir disculpas, sinceramente", contó.

Al respecto, el joven de 24 años agregó: "No era la intención ni en pedo faltarles el respeto. Según lo que yo me había enterado, ya se había hablado con Vélez. Yo no le quería faltar el respeto a nadie y tampoco le sacamos el lugar a nadie. Yo acepté básicamente porque es la anécdota de mi vida, honestidad pura y dura".