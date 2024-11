Qué opinó Chiqui Tapia del papelón de Riestra con Spreen: "Cuando hay cosas que no nos gustan, hay que..."

El debut del streamer e influencer Iván Buhajeruk -Spreen- en Deportivo Riestra generó todo tipo de voces críticas y algunas tímidas defensas. El temor radica en el precedente que se sienta de cara al futuro del marketing de las instituciones deportivas y los límites éticos que pueden ponerse en riesgo.

Un tema que está enmarcado en otro aún más sensible como la discusión por la aplicación de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol, con Riestra como una de las puntas de lanza en materia gerenciamiento.

Este debate tiene al presidente de la AFA, Claudio Tapia, como el principal protagonista, referenciando la defensa del status quo de las sociedades civiles, apoyado por un amplio espectro de dirigentes; contra referentes del gobierno nacional -con el presidente Milei incluido- y un par de dirigentes que propician la implementación de las SAD.

La declaración de Tapia sobre el caso Spreen

Justamente el pope de la AFA habló del tema Spreen, este martes en el marco de su participación en el Olé Sports Summit, el evento que reúne a protagonistas de la industria, el marketing y tecnología del deporte de Sudamérica. "Cuando hay cosas que no nos gustan, hay que corregirlas. Tengo entendido que desde el Tribunal de Ética y Disciplina están trabajando sobre el hecho desde ayer. Sé que el club trabajó en un comunicado pidiendo disculpas, aunque no lo vi. Son cosas que hay que corregirlas porque no pueden pasar".

Luego fue consultado sobre las declaraciones del jugador de Vélez Braian Romero que calificó el hecho como una "falta de respeto al fútbol". Tapia declaró que es "mucho más profundo" y aseguró: "Muchos consumen o miran lo que ven, pero no transitan día a día con las categorías infantiles. Hay chicos que se quitan la vida en medio de los problemas que viven con la sociedad y ha pasado con chicos que no llegan a cumplir con el contrato. Es un cúmulo de situaciones en las que uno no puede entender cómo se llega a ese caso. Para ellos es muy importante lograr el sueño de ser profesional, y nosotros lo sabemos. Es muy importante para la AFA la exigencia de los estudios y que sigan formándose como personas sin dejar de soñar."