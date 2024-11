La decisión de la AFA tras el papelón de Riestra al incluir a Spreen ante Vélez

Deportivo Riestra lo logró: este lunes 11 de noviembre de 2024 consiguió que todo el mundo hablara de ellos. Y no, decir "todo el mundo" no es una mera exageración o generalización, ya que no solo en Argentina se habló y reprobó la inclusión del streamer Iván Buhajeruk, "Spreen", en el once inicial del conjunto de Nueva Pompeya, sino que medios, portales y usuarios de distintos países futboleros replicaron y comentaron con asombro esta insólita noticia.

Este papelón, que se correspondió meramente a razones de marketing y no tuvo ni una sola justificación deportiva, cosa que fue reconocida por los mismos jugadores y DT del Malevo, produjo el impacto buscado. Pero no generó únicamente la indignación de futbolistas y deportistas de todo tipo, consagrados y en formación, dirigentes, periodistas e hinchas, sino que hasta la misma AFA decidió moverse y tomar cartas en el asunto.

El Boletín del Tribunal de Ética 6587 de la AFA respecto del caso Spreen. (Foto: AFA)

Este mismo lunes, luego de los sucedido en el Estadio Guillermo Laza, el ente madre del fútbol argentino publicó un comunicado que puede encontrarse en la pestaña de Documentos de su sitio web oficial. Se trata del Boletín del Tribunal de Ética 6587, que fue emitido "en virtud de la inscripción, habilitación y participación del Sr. Iván Raúl Buhajeruk en el primer equipo del Club Deportivo Riestra".

"Considerando que es facultad realizar las investigaciones que correspondan en todas aquellas conductas susceptibles de perjudicar la reputación e integridad del fútbol argentino particularmente cuando se trate de un comportamiento ilegal, inmoral, o carente de principios éticos (...) se resuelve realizar apertura del expediente y solicitar la intervención del órgano de instrucción de este Tribunal a los efectos que corresponda", reza el texto.

Definitivamente, el caso Spreen marcó un precedente que, al menos, la mayor parte de los protagonistas y también actores secundarios del fútbol argentino que se expresaron públicamente, ya sea a través de micrófonos, redes sociales o portales digitales, no quieren que se repita. Incluso la AFA, el organismo más determinante que podía pronunciarse al respecto, tomó una primera medida. ¿Llegarán a algún lado el expediente y la investigación correspondientes, o quedarán en la nada misma? Será cuestión de esperar y ver en qué termina todo este asunto.