El fuerte descargo de Pier Barrios tras la derrota de Godoy Cruz

Este domingo, Godoy Cruz recibió un duro golpe en el Malvinas Argentinas tras caer 1-0 frente a Talleres de Córdoba en un choque clave de cara a la clasificación a la Copa Libertadores 2025. Tras la caída ante el Matador, Pier Barrios, capitán del Expreso, fue el único que habló con la prensa y sus declaraciones acerca de los juveniles y el presente del equipo terminaron llamando la atención. Horas más tarde, el defensor realizó un fuerte descargo en sus redes sociales.

Esta situación se generó en medio de un momento irregular del Bodeguero, que ayer perdió su segundo encuentro al hilo y ya lleva cuatro partidos sin conocer la victoria en una etapa crucial del campeonato. Frente a este panorama, y las críticas recibidas post goleada ante Boca, el referente tombino tomó la palabra a la salida del vestuario: "Tenemos muchos pibes y no es el momento para que ellos den la cara. Me parecía lógico que tenía que hablar yo, que soy el más grande, pero no hay nada raro".

Pier Barrios encendió la polémica con sus declaraciones y hoy aclaró lo sucedido. (Archivo MDZ)

Además, Barrios expresó: "A uno le duelen las cosas que se dicen, se le apunta a los pibes. Quiero hablar para hacerme cargo y que todo lo que se tenga que hablar, que lo hagan con los más grandes. Este grupo de pibes acostumbró a todos a ser protagonistas y a pelear palo a palo con los equipos más importantes del país. Hace dos años y medio, cuando llegué a Godoy Cruz, lo único que se hablaba era del descenso".

Pese a no haber atacado a nadie, las declaraciones del defensor generaron una gran polémica (sobre todo en redes sociales), por lo que el zaguero tuvo que salir a aclarar la situación este lunes a través de su perfil de Instagram, en donde realizó un fuerte descargo solicitando que no haya malos entendidos con sus frases.

"No pongan palabras que no salieron de mi boca. Es momento de estar todos juntos, unidos. Fue lo único que pedí, la gente siempre estuvo y siempre estará con nosotros. Yo apunté a los que quieren destruir y a los que tienen mala leche. Hemos salido de situaciones peores, y siempre lo hicimos unidos" comentó en principio.

El mensaje de Pier Barrios. (Instagram)

Finalmente, el central destacó: "Gracias por aguantar a pesar de los resultados, demostremos que somos Godoy Cruz y que en las malas es cuando más estamos".