El tremendo cruce de Vaccari con un periodista de ESPN tras la caída del Rojo ante Huracán: “Decime qué…”

Independiente cayó en su visita a Huracán en el marco de la vigésimo segunda fecha de la Liga Profesional y sumó su primera derrota en seis partidos, contando tres empates y tres victorias. Sin tener en cuenta la eliminación de la Copa Argentina ante Vélez, la racha sin caer del equipo de Julio Vaccari era de 13 partidos por el torneo local.

A pesar de estos números, el periodista Damián Iribarren de ESPN, mejor conocido como "Talibán", le consultó por la "situación adversa" por sur un equipo "electrocardiograma", en referencia a los altibajos. De hecho, le expresó: "Independiente gana, empata y pierde".

El enojo de Vaccari con un periodista

A Vaccari la pregunta lo molestó y se lo hizo saber en la respuesta. "Disculpame: se gana, se empata, se gana, se empata, se gana, se empata y se perdió", señaló, queriendo dejar en claro que desde su gestión Independiente ya no perdió con la misma frecuencia que antes.

"Se perdió por Copa Argentina, por ejemplo", contestó el periodista para recordarle la derrota ante Vélez en el medio. "Si, con el mejor equipo del fútbol argentino", rebatió Vaccari.

Tras esto, el DT le preguntó: "¿Vos viste todos los partidos? ¿Qué equipo fue superior a Independiente?". El periodista contestaba que Racing y Sarmiento, pero el DT interrumpió para enfocarse en el clásico: "Con dos jugadores menos. Si Racing no nos supera con dos jugadores de más, no es fútbol".

Mientras continuaban con la discusión, el DT agregó otro eje: "¿Querés decirme River? Nos echaron a uno a los 10 minutos. Nosotros tuvimos situaciones de gol más claras que ellos". En este marco, finalmente Vaccari preguntó y se autorespondió: "¿Para vos hoy Huracán fue superior? Nos ganó pero para mi no fue superior para nada".

Sobre el final de la disputa, el DT defendió el trabajo de sus dirigidos. "No hay ningún equipo que nos haya superado seriamente y vi tres veces cada partido. Sí es verdad que a veces tienen una situación más ellos, a veces nosotros. Pero estos chicos compitieron de igual a igual a todos. A muchos con muchísimos menos recursos. Si vos me decís Racing te superó, River te superó. Es probable que te superen esos equipos si ellos incorporan por 15 o 20 millones de dólares y nosotros no pagamos un peso para traer refuerzos, normal" sentenció.