El mensaje de Costas a los hinchas de Racing tras vencer a Corinthians: "Tenemos que ser campeones por..."

Racing lo perdía desde el inicio, pero de la mano de Juan Fernando Quintero logró vencer 2-1 a Corinthians en el Cilindro de Avellaneda. De esta manera, sumado al 2-2 conseguido el pasado jueves en tierras brasileras, la Academia quedó a 90 minutos de ganar la Copa Sudamericana.

Tras el encuentro y los primeros festejos en la zona de vestuarios, Gustavo Costas dijo presente en una sala de conferencia de prensa que lució llena. Junto a Bruno Zuculini, el director técnico enfrentó los micrófonos y graficó la emoción que lo envuelve tras conseguir una histórica clasificación para la institución.

El mensaje de Costas a los hinchas

Para comenzar, el DT de Racing expresó: "Ahora hay que disfrutar, no ganamos nada todavía. Llegar a la final es hermoso, hay pocos equipos que llegan a la final, pero las finales no se juegan, se ganan. Para hacer la historia que queremos y yo le inculqué a los jugadores, es ganar algo con Racing a nivel internacional. Queríamos pelear todo, pero no pudimos. No nos dio. El sueño de llevar a Racing a ganar algo a nivel internacional está a un paso".

"Tenemos que seguir juntos. Lo de la gente fue extraordinario y conmovedor. Los chicos se ganaron eso, porque ellos llevaron a Racing a esta instancia. Le dije en la charla que se lo ganaron ellos. Nos tocó que nos peguen palazos y nos digan que nos tenemos que ir, pero se levantaron. Siempre dije que estoy orgulloso. A pesar de todos los palazos nos levantamos y hoy lograr lo que no se logra hace muchos años. Somos grandes, tenemos que lograr títulos", añadió Costas.

Para finalizar, el entrenador le envió un mensaje al mundo Racing: "Tenemos que ser campeón por Racing. Acá no importa Gustavo Costas ni cualquier técnico. Tenemos que llegar a Racing a lo más alto, se los dije desde el primer día. Lo más importante es Racing, que la gente no piense en Costas sino en Racing. Estuvimos juntos en una época muy jodida del club, teníamos que salvar al club".