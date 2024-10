Riquelme lo quiso: el crack argentino del Inter Miami que se mostró con la camiseta de Boca

Facundo Farías, el joven mediocampista del Inter Miami y compañero de Lionel Messi, ha vuelto a estar en el centro de atención tras aparecer en una foto luciendo la camiseta de Boca. La imagen fue compartida por su esposa, Angi Olivera, y ha causado revuelo entre los fanáticos xeneize.

Farias con la de Boca.

Farías, quien actualmente se recupera de una grave lesión que lo ha mantenido fuera de las canchas desde enero, no volverá a jugar hasta 2025 al sufrir una rotura parcial del ligamento cruzado anterior con inestabilidad moderada en su rodilla derecha.

La Joya estuvo en el radar de Boca cuando brillaba en Colón de Santa Fe. En ese entonces, incluso se tomó una foto con Juan Román Riquelme tras un partido en la Bombonera, lo que generó rumores sobre un posible fichaje que finalmente no se concretó.

En ese momento, al ser consultado, Farías expresó el deseo de vestir esa camiseta: "Me gustaría jugar en Boca. Ese día que fui, una locura el estadio, así que me dan ganas". Sin embargo, el Sabalero se plantó y no cedió ante las ofertas del Xeneize y finalmente pasó al Inter Miami a mediados de 2023.