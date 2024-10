Escándalo en San Lorenzo: la fuerte acusación de Ortigoza a Moretti y por qué no renuncia

Al mal presente futbolístico de San Lorenzo, quien no solamente está lejos de puestos de torneos internacionales para 2025 sino que está a siete puntos del descenso por tabla Anual, se le suma el conflicto que existe en la Comisión Directiva. ¿Los protagonistas? Marcelo Moretti y Néstor Ortigoza.

Durante la jornada de este martes los directivos del Ciclón mantuvieron una reunión en la que tuvo lugar un nuevo capítulo en el conflicto que enfrenta al presidente de la institución con el exvolante, quien fue uno de los grandes artífices de la conquista en la Copa Libertadores 2014.

Los dirigentes mantuvieron su reunión de CD.

Ortigoza, junto a un abogado, se presentó en la junta y dejó clara su postura de no renunciar a su cargo pese a la grave denuncia que existe en su contra por violencia de género. Además el hombre de 40 años, quien en diciembre fue elegido como primer vocal dentro de la agrupación Boedo en Acción (lista que lideró Moretti y ganó las elecciones), habría asegurado que fue el actual mandamás quien filtró las imágenes donde se evidencian episodios de violencia contra su expareja Lucia Cassiau. El presidente lo negó y le dijo que presente las pruebas ante la Justicia.

Para no renunciar a su cargo, la defensa del exjugador se basa en que hasta el momento no ha sido juzgado por la Justicia y, como consecuencia, no tiene pensado dar un paso al costado hasta que esto suceda. De esta manera, la única alternativa con la que cuentan Moretti y compañía, es proponer el tema y que la Comisión Directiva lo vote.

Esto provocaría el cese de sus funciones como vocal, pero no así su expulsión de San Lorenzo. En este contexto, desde la Subcomisión de Género y Diversidad del club levantaron la mano con el objetivo de impulsar la expulsión de Ortigoza como socio de la institución. Sin embargo, nada ocurrió por el momento y quien supo vestir la camiseta de Argentinos Juniors sigue en su cargo.