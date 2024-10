El contundente mensaje de Cavani sobre su renovación, tras el triunfo: "Al Consejo no puedo darle menos que un..."

Edinson Cavani es el referente intocable de Boca. Intocable porque no solo no sufrió los coletazos tras el Superclásico sino que por el contrario, heredó la cinta de capitán (ante la baja de Rojo y la sanción a Romero) y renovó con la institución hasta diciembre de 2026.

En el medio de todos estos acontecimientos, el referente del Xeneize se preparó para ser titular en el regreso de Boca a la Bombonera, en un encuentro que terminó con victoria ante Argentinos Juniors. Tras alcanzar un trabajado triunfo (los dirigidos por Herrón desperdiciaron muchas chances y terminaron defendiéndose de más) el centrodelantero brindó una entrevista y dio cuenta del momento complicado que viene transitando el equipo.

La palabra de Edinson Cavani

"Ya te das cuenta en el partido por cómo se dio, que es un momento en el que las cosas está costando un poco más porque si terminaba a 4 a 0 nadie podía decir nada, porque tuvimos ocasiones muy claras, las creamos. Por esas cosas de los momentos que hay a veces no entran. Igualmente, lo que dijimos en el vestuario antes de salir era irnos contentos y sonriendo de acá, porque se ganó y porque de a poquito se puede volver a encontrar esa continuidad, que es la que queremos. Ahora tenemos 15 días para laburar, meterle y preparar lo que viene", sentenció.

Luego, Cavani se refirió a la alegría por la renovación con Boca, con un cálido mensaje para la dirigencia y el Consejo de Fútbol. "Muy feliz, contento por la decisión. Al Consejo no puedo darle menos que un sí en el momento en que me plantearon la posibilidad de quedarme, por todo lo que me han brindado. La gente también, que todos los días me demuestra cariño. No puedo darle menos que entregarme al máximo y quedarme acá para acompañar, más en este momento en el que las cosas no están saliendo. De chiquito me enseñaron a no aflojar, a darle para adelante. Qué más lindo que acá, con esta gente y este club. Estoy contento y feliz además porque ganamos y porque las cosas buenas van a venir", sentenció.

Finalmente, se refirió a la "gran responsabilidad" de cargar la cinta de capitán. "Son cosas que se logran con el tiempo en el fútbol y te llenan de orgullo, te dejan contento. Llevar la cinta de capitán de este gran club donde han pasado jugadores impresionantes, que han marcado la historia y lo han dejado allá arriba. Ponerme la cinta es una alegría y una hermosa responsabilidad que espero que siempre pueda defenderla con buenos resultados", concluyó.