La respuesta con la que Gago dejó la puerta abierta a ir a Boca: “Qué querés que te…”

Este sábado por la tarde, horas antes de que las Chivas de Guadalajara jugaran el clásico tapatío ante Atlas, trascendió a partir de un tuit de César Luis Merlo que ya estaba confirmado que Fernando Gago dejaría México para hacerse cargo de Boca Juniors. Sin embargo, al ser consultado en la previa del encuentro, el DT negó rotundamente haberse comunicado con el club y que hubiera ninguna propuesta sobre la mesa.

Igualmente, las mismas fuentes reafirmaron la información a pesar de su negativa y la idea quedó instalada de tal forma que los hinchas recibieron hostilmente al entrenador con chiflidos cuando ingresaba al estadio. Una vez concluido el derbi, que el Rebaño Sagrado perdió 3-2 en condición de local, Pintita concedió una conferencia de prensa y, como no podía ser de otra forma, le consultaron nuevamente sobre el trascendido de su salida para sumarse al Club de la Ribera.

Las respuestas de Gago sobre su salida de Chivas para ir a Boca

"Lo voy a dejar bien claro: yo no recibí ninguna oferta. No tuve nada, ningún contacto, ni yo ni gente de mi entorno. Es algo que no se de dónde salió, no corresponde de mi parte", insistió en su postura el técnico. Tras esto, le pidieron si entonces podía confirmar que seguiría dirigiendo al conjunto tapatío, a lo cual contestó menos concluyentemente: "Eso es otra cosa. ¿Cómo vamos a hablar de futuro? Eso no lo sé. ¿Por qué no hablamos de dónde salió esa información...?".

No conforme aún con las respuestas dadas hasta ese momento, un periodista presente en la sala decidió ir a la carga por tercera vez y preguntarle directamente si sería "capaz de dejar un proyecto tirado para ser DT de Boca". Esta última interrogación lo hizo enojar: "¡Pero si yo no tengo nada! ¿Qué querés que te diga? No tengo nada; no tengo ninguna oferta; no tengo nada... No entiendo, no lo entiendo...", pronunció y dio por concluida la rueda.

Sin embargo, a pesar de todas estas negativas y el fastidio expresado, lo cierto es que en ninguna oportunidad quiso asegurar que seguiría en las Chivas o que no aceptaría un pedido del Xeneize si es que lo llamaban, sino que esquivó hablar de forma directa del tema. Según pudo averiguar MDZ, todo esto se trata de un mero formalismo por el cual Gago recién se expediría sobre la oferta una vez que llegue formalmente desde Brandsen 805, lo que se tiene que producir este mismo domingo. Las puertas las dejó más que abiertas.